世界盃擴充至48隊 「巴拿馬慘案」恐將爆增

2018年俄羅斯世界盃足球賽小組賽還沒踢完，已經出現兩起「慘案」，包括開幕戰地主俄羅斯5:0大勝沙烏地阿拉伯，和前幾天英格蘭6:1大勝巴拿馬，若未來世足賽要擴張球隊，類似這樣的大比分賽事恐將大量增加。

巴拿馬隊實力不佳，能踢進世界盃有很大的運氣成份。在慘遭英格蘭演出大屠殺之後，員急需心理建設，否則最後一戰對突尼西亞又會出現難堪的結果。 美聯茉

1930年首屆世足賽在烏拉圭舉行，當時只有13隊，下一屆增至16隊，1982年義大利世足賽再增至24隊，1998年法國世足賽再添8隊，32支參賽球隊規模維持至今。

去年1月國際足總(FIFA)已對外宣布，2026年世足賽(美國、加拿大和墨西哥合辦)將增至48隊，當時FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)說，「為什麼不呢？這對足球發展來說是有幫助的。」

增加12隊，亞洲區名額將從現有的4.5個增至8個，意味中國很有可能重返世足賽，過去21屆中國只踢過1屆，是在2002年日韓合辦的世足賽，當時中國3戰全敗，狂丟9球，1球都沒踢進，相當悽慘。

中國隊今年曾在世足資格賽中以1：0打敗南韓，但最後總積分只有12分，只在分區排名第5，前兩名由伊朗和南韓晉級。 歐新社資料照片

反觀今年首次征戰世足賽的巴拿馬，雖然兩戰全敗，狂丟9球，不過，對英格蘭之戰，巴拿馬37歲老將巴洛伊(Felipe Baloy)踢進世足賽隊史首球，這一點，倒是比中國要早。

話說如此，巴拿馬遭英格蘭痛宰也是事實，英格蘭退役球星費迪南(Rio Ferdinand)就不客氣地批評，「巴拿馬實力平平，甚至無法在英格蘭業餘聯賽立足。」話說直白，也算中肯。

翻閱世界盃歷史，近幾屆出現許多大比分差的比賽，除了2014年德國7:1大勝巴西，兩隊算是頂級強隊且在八強賽，包括2010年葡萄牙7:0北韓、2006年阿根廷6:0塞爾維亞與蒙特內哥羅、2002年德國8:0沙烏地阿拉伯、1998年西班牙6:1保加利亞、阿根廷5:0亞買加、荷蘭5:0南韓、1994俄羅斯6:1喀麥隆，上述都出現在小組賽，兩隊實力有一定差距。

2010世界盃北韓在G組以1：2小輸巴西，讓首戰被象牙海岸逼和的葡萄牙在第二戰不得不全力以赴，結果以7：0踢爆北韓。 歐新社資料照片

2026年世足賽確定增至48隊，也就是說，會有更多實力相對較差的國家隊擠進會內賽，試想，若中國對上德國、巴西、西班牙等傳統強隊，是否有招架能力？難保不會出現大比分差落敗的場面，就像剛結束的巴拿馬對英格蘭之役，如此一來，比賽精彩度就是一大問題了，而且這樣的比賽可能會愈來愈多。

撇開強弱球隊對戰不看，若是弱隊vs.弱隊，其實精彩度和關注度恐怕也不會太高，好比說巴拿馬對敘利亞，可能就無法抱持太多期待。

中國球迷愛看足球，本屆世界盃也可看到中國球迷到處亂入的情況。如果中國隊真的打進世界屆，萬一不幸遇上慘敗，對國民信心與經濟可能會有重大的打擊。 歐新社

當然，世足賽是一門生意，FIFA的利益凌駕於一切，既已決定開放更多球隊踢世足賽，也代表初登世界盃大舞台的國家會愈來愈多，至於利弊得失，只能等到8年後再評估了。