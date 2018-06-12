英格蘭低調不奢華 不可忽視的青春軍團

身為「足球祖國」的英格蘭 ，近十幾年來雖有「黃金一代」壓陣，陣容星光閃閃，但國際賽戰績卻十分慘淡，上一屆世界盃小足賽就遭淘汰，2010年世界盃16強賽以1：4慘敗給德國，2016年歐洲國家盃遭冰島淘汰，2008年歐洲國家盃甚至連會內賽都沒能闖進，雷聲大、雨點小，成了媒體和球迷調侃對象。

2010世界盃英格蘭對德國之戰靠厄森(左)頂進一球，但最終華麗的英式球風完全無法抵檔德軍坦克的強勢推進。 歐新社資料照片

英超是全球最受歡迎的職業足球聯賽，10年前英超逾6成球隊虧損，隨著電視轉播權利金水漲船高，目前英超幾乎所有球隊都賺錢，英超受到球迷高度關注、賽事球星華麗包裝、媒體極力吹捧，但英格蘭國家隊卻踢不出名堂，和西班牙、德國、義大利差很大，為什麼？

英格蘭黃金一代成員傑拉德(Steven Gerrard)認為，「其他國家，好比說巴西球員，他們渴望為國效力征戰，但在英格蘭，我感受不到這種氣氛。」

前英格蘭名將傑拉德(左)就認為英國球員對爭取國家榮譽並沒有足夠的企圖心。 歐新社資料照片

另一名英格蘭黃金一代球星費迪南(Rio Ferdinand)則說，「和國家隊相較，英格蘭球員把職業球隊利益和成績擺第一位，而且媒體對英格蘭國家隊期望太高，球員踢國際賽會有些畏懼，進而影響成績。」

今年世界盃的英格蘭有些不同

光從陣容來看，這一批英格蘭球員星光黯淡，真正稱得上世界級球星只有前鋒隊長凱恩(Harry Kane)，全隊平均年齡僅26歲，是這屆世界盃參賽32隊數一數二年輕的球隊，媒體普遍不看好他們能走多遠，但也因不受期待，年輕球員肯拚、肯衝，沒有包袱，或許可以踢出一番新氣象，甚至超越前輩成就。

英格蘭在這次世界盃的球星知名度遠不如過去幾屆，賽前不並被看好。 歐新社

今年世界盃英格蘭23名球員全來自英超，是參賽32隊唯一一隊球員都來自同一國家職業聯賽，英格蘭總教練邵斯蓋特(Gareth Southgate)想法務實，戰術系統嚴謹，參考英超切爾西3後衛陣型，擺上史東斯(John Stones)、沃克(Kyle Walker)、馬奎爾(Harry Maguire)，充當3中後衛，兩邊路再放上速度不俗的羅斯(Danny Ross)、特里皮耶(Kevin Tripier)，進可攻、退可守，注重後場傳控和防守強度。

除了兩邊路，防守中場由副隊長韓德森(Jordan Henderson)，做為3後衛和前場之間的防守覆蓋範圍，攔截敵方傳球動向，英格蘭在資格賽10戰僅丟3球，就可看出他們防守功力。

前場凱恩掛頭牌，在他身後有阿里(Dele Alli)、史特林(Rahim Sterling)、林加德(Jese Lingard)，他們具備年輕、速度快、勤勉跑動的特質，關鍵還是在史特林的發揮，若他能用速度撕裂對手防線，快速突破，再利用凱恩在門前有效率的射門把握性，英格蘭絕對有能力和各路豪強一搏。

隊長凱恩(右)是英格蘭陣中唯一的國際級球星，目前效力英超熱刺隊，過去3年中有兩度拿下英超金靴獎，今年也只以2球之差未能完成3連霸。 歐新社

值得一提的是，這屆世界盃英格蘭小組賽和比利時、巴拿馬、突尼西亞同組，闖進16強淘汰賽應不是太大問題，若晉級，將會面對另一小組哥倫比亞、波蘭、日本、塞內加爾，對英格蘭而言，這幾隊都不是無法戰勝的對手，籤運其實算不錯，踢進八強是英格蘭可以努力的目標。

不過，英格蘭也不是沒有隱憂，首先，陣中缺乏具大局觀的中場供輸傳導好手，少了具創造力的組織核心，攻擊套路略嫌單調，其次，無論是皮克福德(Jordan Pickford)或巴特蘭德(Jack Butland)都不算頂尖門將，大賽抗壓力和關鍵時刻撲救能力備受考驗。

英格蘭門將皮克福德(右)目前效力英超艾佛頓隊，欠缺國際大賽經驗，臨場的抗壓性將是一大隱憂。 歐新社

英格蘭曾於1966年拿下世界盃冠軍，也是隊史唯一一冠，這一屆缺乏球星壓陣，關注度大不如前，對於年輕的英格蘭來說不是壞事，或許，他們仍非像巴西、德國、法國、西班牙這樣的奪冠大熱門，但相信遭遇他們的球隊，絕對會繃緊神經，無法忽視這支勁旅。