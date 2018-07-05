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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

世足現場直擊3 進盧日尼基球場看球還得被噱一筆

關之恆
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盧日尼基球場（Luzhniki Stadium）是本屆世界盃的主要場地，能容納80,000人，同時也是全俄羅斯、甚至是整個東歐地區最大的球場之一。究竟在這剛改建完工的主要場地，看球體驗為何？就讓人在俄羅斯現場的筆者報乎你知。

進場前：用一切力量保護所有人

俄羅斯維安全員出動，街上可見荷槍實彈的士兵看守監視。 圖／關之恆攝影
俄羅斯維安全員出動，街上可見荷槍實彈的士兵看守監視。 圖／關之恆攝影

為了這屆大賽，俄羅斯當地動用了上萬名本土英語義工（即使英文程度仍有限，但已可應付基本問路需求）、球場保全人員、救護人員，及同樣數量的警察及士兵們，以維護市區及比賽場地的治安，並遏止球迷暴動行為、或潛在恐怖攻擊的發生。或因莫斯科本地警察全數出動後，人數仍不算充足，而很明顯地，俄羅斯政府指示由軍隊支援各舉辦城市維安，因此在大街上，筆者便親眼目睹猶如耶路撒冷老城區一般的景象：每一段固定距離內，都有簡易崗哨及持警棍、甚至是荷槍實彈的士兵看守監視，若有需要，甚至能允許其隨時盤查路人，以確保比賽期間維安萬無一失。

進場時：除了擠還是擠

進場得通過兩道關卡，往往得花2~3個小時才能到達座位。 圖／關之恆攝影
進場得通過兩道關卡，往往得花2~3個小時才能到達座位。 圖／關之恆攝影

比賽日當天，球場外周遭的各個公車站、輕軌站及地鐵站皆全面淨空，且各條能接近球場的動線，都由義工及軍警看守，將動線盡量拉至最長極限，以應付球迷入場及離場時的大量人潮，也同時杜絕了過多來自四面八方的私人轎車，難以查驗而發生安全漏洞的可能性。而除了購買頂級套裝票券（FIFA Match-day Hospitality）的客人之外，持一般票券的球迷要進入球場，就必須要跟著指示左彎右拐，短短100公尺的直線，得多加個十倍以上的距離才能順利抵達離球場相當遠的第一關：查驗球迷證（Fan-ID）及球票。

台灣去年舉辦過世大運，運動迷應該對進場前的安檢已不陌生。 圖／關之恆攝影
台灣去年舉辦過世大運，運動迷應該對進場前的安檢已不陌生。 圖／關之恆攝影

在機器與現場人員確認上述兩項證件無誤後，便會開始檢查行李：隨身包包過大？寄存後重新排隊。帶任何食物（包含泡麵）或飲水？扔掉。帶除了vuvezela之外的「擴音器材」？扔掉。畢竟這是FIFA的場子，強悍如俄羅斯人也得乖乖地按照章節行事，嚴格的查驗無形間讓看球成了極耗時間的苦差事，在比賽開打前，往往得準備個2-3小時，才能如期於開賽前進入這「第一關」。隨後的第二關，便是跟其他7萬多名球迷一起「奮戰」入場的時刻：關卡會架設在真正與球場相連的入口處，這時只需感應票券即可，但同樣不能攜帶任何飲食過這關——這代表如果在第一及第二關的中間，把持不住慾望而向官方贊助的攤商們購買啤酒及飲料等，還得先把這些通通解決，才能正式踏上球場舞台。

進場後：沒有對手的贊助商舞台

進了場後只有贊助商攤位，價位是正常的兩三倍高，不管如何還是得被「噱」一筆。 圖／...
進了場後只有贊助商攤位，價位是正常的兩三倍高，不管如何還是得被「噱」一筆。 圖／關之恆攝影

想要在球場內大口咬下熱狗、肉丸，抓起一把爆米花，或暢飲汽水及啤酒嗎？就算喜愛啤酒的德國、丹麥等隊球迷不斷抱怨，但對不起，只有一種牌子提供選擇，那便是與FIFA簽署合作協定的官方贊助商品牌。此外，其販售價格也與台灣球場內、或各地各大遊樂園的做法無異，都是兩、三倍坐地起價，但在入場前全身上下飲食都被「掏空」的球迷手中，仍像是一包又一包的香餑餑，球場內每個攤位前都大排長龍，筆者還親眼看到不少攤子才中場休息時，便已售罊「打烊」。此外，贊助商們在開賽前、中場及賽後，都會舉辦小活動等，刺激電視機前的球迷加深對品牌的印象，但對於「被自願」當冤大頭的現場球迷來說，究竟有沒有達到贊助商預期的效果？可就見仁見智了。

俄羅斯FIFA世足

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關之恆

英國伯恩茅斯大學運動管理碩士。曾為《GrooveWar》、《Tokka Culture》、《有物報告》撰稿。足跡已遍佈四大洲中四十餘國，同時擅長於繁雜資訊中抽絲剝繭，剖析職業運動及其深層社會意義。

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