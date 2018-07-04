世足現場直擊 莫斯科交通與嗨到爆的直播球迷派對

盧日尼基球場（Luzhniki Stadium）是本屆世界盃的主要場地，球場所在地：莫斯科，也是這次大賽各舉辦城市中的交通軸心點。究竟在世界盃期間的莫斯科，和平日有什麼不同？就讓人在俄羅斯 現場的筆者一一報乎你知。

炎熱的天氣、莫斯科地鐵與公車

6月底的莫斯科日曬強烈，日間溫度甚至能比台北更高；而在室內，就算是在英國跟歐洲其他國家，裝設冷氣機的比例都遠比這裡來得低，可見俄羅斯人「抗暑」已有自己的一段歷史。在這樣的情況下，公共運輸就成為便捷、陰涼又舒適的好選擇了。

圖／關之恆攝影

莫斯科地鐵各線均為國營，目前共有13條線，245站，其經營歷史及四通八達的程度，放到全世界的舞台上都堪稱翹楚。其中，最著名的仍是蘇聯時期被預設為備用防空通道，下挖最深、同時擁有古典車站內裝的環狀5號線。但筆者這回更常使用的，則是由貨運鐵路改建，全程於地面上奔馳、被稱作「第二條環狀線」的14號線。14號線從環狀站起，直達盧日尼基球場僅需40分鐘車程，車上也有自行車停放空間，讓進場看球及體驗球迷派對（FIFA Fan Fest）的行程規劃來得更加便利。

除了地鐵之外，在比賽日當天，莫斯科市內的地上輕軌電車及公車，只要是有經過球場的路線，憑著球迷證（Fan-ID）都能免費搭乘。由於地鐵內許多線路的標示仍是以俄文為主，每站間的步行移動時間也較長，平日若在莫斯科市區內小範圍移動，乘坐公車反而會比地鐵機動性更強、更能好好地理解路線，也可避免在地上地下過度頻繁出入浪費體力，因此公車也成為許多包含筆者在內的球迷們，在大賽期間穿梭各個景點、博物館及美術館的好選項。

媲美現場看球體驗的球迷派對

圖／關之恆攝影

身為足球迷，有球票在手固然相當幸運，但FIFA考量到住在各比賽舉辦城市的居民，及其他千里迢迢來到莫斯科，只為體驗大賽氣氛的各地粉絲們，同樣也有想與人狂歡、並一同觀看比賽的需求，因此在各舉辦城市的市中心，都包下場地，架設舞台與大螢幕，開設從下午一路嗨至深夜的球迷派對，在每場比賽進行時同步轉播，並在比賽空檔間，由俄羅斯國內知名的各個藝人、歌手輪番現場接力演出，將氣氛維持在最高點。在人人都可入場的前提下，進入球迷派對的安檢標準等同於進入球場，甚至連球場外的贊助廠商攤位及服務設施都與球場相應，一應俱全，只為了讓沒有辦法入場的球迷們，能與周遭同路人們一同感受最接近場內的狂歡氣氛。

圖／關之恆攝影

筆者在莫斯科時，除了進場看球，也有幸參與了麻雀山及紅場兩地的球迷派對，對主辦單位與贊助商一同合力規劃的動線及現場管理感到佩服。而佔地廣大、沒有座位限制的球迷派對，也的確讓很多渾身是戲、裝備齊全想「秀」自己國家國旗、代表物及各種裝扮的人們，有更寬廣的空間「自我介紹」並與他國球迷一同同樂。在引領足球熱潮及排解球場壓力上，球迷活動可說是本屆世界盃非常成功的一大招。