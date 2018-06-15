眼鏡廠商的最愛 世足三大黑馬隊伍可能竄出

從開幕戰後，「巴西」、「德國」、「西班牙」、「法國」等強隊的名字，肯定會用高達數以千計的頻率，從各式各樣的場合及媒介穿透到你我的耳中。但在大型賽事上，比的不只是帳面上星光燦爛的球星陣容，也並非以身價或名氣作為誰能笑到最後的依據。世界盃史上過往已有不少黑馬球隊意外竄出而拿下好成績的例子，本屆世界盃又有哪些受關注度較低的隊伍們，有可能重演黑馬傳奇、跌破眾家評論員的眼鏡呢？以下三隊也許就是這個話題的終極答案。

衛冕的德國隊選擇住在莫斯科偏遠地區的Vatutinki專心備戰，但突然發現周圍被千軍萬馬包圍，其中有幾匹似乎特別的黑... 美聯社

格子軍團戰力出眾 但一直都不是鎂光燈先照到的那批

「掌握中軸線，就掌握了整場球賽基本局勢」一說，不只在棒球場上被奉為真理，在足球場上同樣適用。克羅埃西亞隊擁有一條即使放在歐洲職業足球賽場上，都堪比前列的中軸線：前場中鋒由目前效力義甲尤文圖斯的曼祖基奇（Mario Mandzukic）掛帥；中場有著本屆隊長、同時也是皇家馬德里核心中場的莫德里奇（Luka Modric ），還有能從後腰、邊路頂到前腰，近期剛傷癒歸隊的巴賽隆納中場拉基提奇（Ivan Rakitic）能隨時「撐腰」；後防線上以硬朗出名的兩名中衛維達（Domagoj Vida）及洛夫倫（Dejan Lovren）能隨時支援，並保護老經驗的國門蘇巴西奇（Danijel Subasic）。這支克羅埃西亞隊的大部分球員，都正迎來生涯巔峰，在另一支巴爾幹球隊塞爾維亞實力不若以往強悍的情況下，他們將帶著OPTA分析中僅次於英格蘭隊的奪冠看好率，與東南歐複雜但優秀的血統，爭取殺出D組重圍。

克羅埃西亞在場上會讓人目眩神迷的可不是只有他們的球衣，強大的中場很可能隨時會讓敵隊措手不及。 美聯社

北美之光換人當 青壯一代當自強

本屆世界盃沒有美國隊，也沒有加勒比海地區的隊伍們進入會內賽，但一如既往地，地方強權墨西哥隊仍在出賽行列中，而其實力也依然不容小覷：由「五朝元老」、許多西甲巨星們都得稱呼聲「前輩」的老隊長馬奎斯（Rafael Marquez）領軍，帶領著一群在世界舞台上都不能算是超級巨星，卻被各方教練所愛用的好球員們，包括曾先後被視為金童的中場多斯桑托斯兄弟（Giovanni dos Santos & Jonathan dos Santos）和也正邁向生涯黃金時期的前鋒赫南德茲（Javier Hernandez）、維拉（Carlos Vela）、瓜達多（Andres Guardado）等人，輔以大量於國內聯賽及美國職足大聯盟中出賽的青年才俊們，全線戰力上皆相當平衡，在F組絕對有一拼空間，若短期整合妥當，甚至有威脅德國於組內稱霸的可能性。

墨西哥雖然沒有巨星領軍，但團隊陣容整齊，老將經驗豐富，教練用兵穩健，很有希望挑戰首次踢進四強。 美聯社

非洲排名第一並非僥倖 迦太基後裔將震懾世界？

從2017年下半年開始，突尼西亞隊在非洲洲內各大級別賽事即保有不敗之身。而這支由不少法裔、法甲球員助陣，並在近年間換血成功的非洲強權，已非往年大賽中的「魚腩」角色。即使主力前鋒恩沙克尼（Youssef Msakni）因傷無緣入選，但當像是大器晚成的貝納盧安（Yohan Benalouane）、已站穩法甲球隊主力的斯基里（Ellyes Skhiri）及曾讓英超各隊後衛們極為頭痛的邊鋒哈茲里（Wahbi Khazri）等隊內重要球員，都在本屆戰力評估時，被各路媒體及評論家們輕視；加上F組的其他強隊們如英格蘭隊、比利時隊，皆曾在過往大賽中演出穩定度與看好度不成正比的低劣表現，你就聞得到濃濃的黑馬味道了，不是嗎？