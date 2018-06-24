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英格蘭高空轟炸突破密集防守 星光黯淡卻拿出水準

謝凱邦
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史東斯(5號)與凱恩(右)兩人聯手就進了5球。 美聯社
史東斯(5號)與凱恩(右)兩人聯手就進了5球。 美聯社

台北時間6月24日20:00，由G小組的世界盃新軍巴拿馬迎戰三師軍團英格蘭，這一屆英格蘭國家隊的星光較為黯淡，名氣不比以往，但他們還是拿出了英超職業球員級別的水準以6:1痛擊對手，其中哈利.凱恩(Harry Kane)上演帽子戲法，史東斯(Stones)也有兩個頭球破門，林加德(Lingard)也有一個世界級遠射。

英格蘭與上一回合面對突尼西亞一樣，擺出一個352陣型，巴拿馬則擺出了一個451，想利用中場人多的優勢企圖在中場擾亂英格蘭，以爭取多一點的球權。上半場只要英格蘭一掌握球權，後衛三人組都會壓到對方半場前沿，而面對密集防守，英格蘭選擇了最為直接了當的辦法，直接起斜長傳至右邊路，再下底傳中給前鋒頭球，也省下了慢慢導腳的體力及時間，整個半場英格蘭都是以右邊路為主要渠道，第六分鐘利用角球機會，無人盯防的史東斯率先打開僵局，後三中衛體系的英格蘭後防線接連傳球失誤，也讓巴拿馬找到為數不多的反擊機會。第19分鐘林加德在禁區被絆倒，凱恩主罰十二碼破門。

第三十五分鐘，林加德與史特林(Sterling)配合，前者20碼外重炮起腳破門。第39分鐘英格蘭角球戰術又是史東斯得分，第43分鐘氣急敗壞的巴拿馬隊在禁區內使用多種拉扯要阻擋英格蘭人，不料又犯規，哈里凱恩再次利用12碼得分。上半場結束比分已經是一個令人難以置信的5:0，這在世界盃賽場上極為罕見，特別要一提英格蘭陣中的後衛馬奎爾(Maguire)，他在本次已結束的兩場比賽中，幾乎能爭到每一個高空球，制空能力極強。

由於比分過於懸殊，下半場英格蘭也率先放慢了進攻節奏，就算前場形成以多打少的局面，他們也沒有刻意加速想再爭取進球，而巴拿馬反而加快了前進的步調，反正已經沒有什麼可輸的了，不如放手一搏。第六十分鐘英格蘭中場送直塞到哈里凱恩腳下，但他本人似乎並沒有意識到這一球，球就這樣彈到他的後腳跟折射到巴拿馬的球網裡，門將豪無反應，將比分再拉到6:0。第77分鐘，過於放鬆的英格蘭終於被打臉，巴拿馬利用角球機會由替補上場的老後衛巴洛伊(Baloy)倒地桶射破門，巴拿馬隊的努力終於獲得回報，因為這是他們在世界盃上的第一顆進球，直到比賽結束，雙方也都再無亮點產生。

在本次大賽中當強隊與弱隊碰上時，弱隊大多使用密集防守的鐵桶陣，比如阿根廷與冰島之役，往往也都能奏效。原先巴拿馬也是想在本一場打這樣的算盤，但偏偏這一次的英格蘭國家隊，不僅有凱恩這樣的高中鋒，也有幾位頭球高手，在身材上巴拿馬人明顯不如英格蘭人，再加上實力差距過於懸殊才造成如此慘敗。

英格蘭下一回合的對手將是本組最強的對手歐洲紅魔比利時，兩隊都將要為爭取小組第一而力拼，由於雙方絕大多數球員都在英超聯賽效力，也有不少是俱樂部的隊友，所以這場比賽也被眾多英超球迷戲稱為英超第39輪，比賽時間將在6月29日星期五的02:00。

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謝凱邦

1986年第一次收看世界盃電視轉播，當下即被馬拉多納的連過七人所震撼，從此成為拉丁派足球的忠實信徒，球場上司職前鋒，目前於足球社團執教、賽事採訪及專欄寫作均有涉獵，偶爾能在週日下午的某間北部高中發現我在踢球。

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