鬥牛士走過換帥風波 首戰踢平留有遺憾

本屆最引人注目的小組賽鐵定是伊比利亞半島的西班牙與葡萄牙間的強強對話，一種所謂相愛相殺的關係。這場比賽的主角無非就是C羅，憑藉一個帽子戲法將西班牙全場的努力化做泡影，只能接受一個鬱悶的平局。當然能拿三分為何不拿，不過在這個小組，伊朗與摩洛哥明顯與西班牙還有一定的差距，只要接下來減少錯誤，在這兩隊身上拿個六績分問題並不大，多進一些球以淨剩球優勢說不定還有機會小組第一，西班牙球迷也無需因為一場平局感到失望。

這一場比賽也是西班牙現任主帥費耶羅(Fernando Hierro)的國家隊首戰，賽後雖然在記者會上不斷強調，自己用的都是先前教練留下來的章法，助理教練等也都沒有換，但真正實際上場後，還是能看出他一些有別於前教練的想法。先前的洛佩特吉(Lopetegui)在預選賽階段打法多變，有時甚至會採用一種無鋒戰術，就是沒有一個實際中鋒戰位的打法，一般是個433站位，靠著前場三人的來回穿插跑位來迷惑對方的防守站位，幾個一腳出球的短傳就能滲透到禁區，防守則靠著年輕球員的體力進行高位逼搶。

西班牙新任教頭耶羅(左)的國家隊首戰原本能有個贏球的好采頭，但C羅(右)的帽子戲法讓他功虧一簣。 美聯社

而在這一場大戰耶羅則採用一個4231陣行，那個最前頭的中鋒啟用了科斯塔(Diego Costa)，將中場大將伊涅斯塔(Iniesta)移到了左前衛，平時習慣自邊路發動進攻的伊斯科(Isco)則被移到了攻擊前腰，前15分鐘西班牙從中路想打滲透就多次受阻，中路不行改從左路，當西班牙將進攻人員壓上的越多，也給了葡萄牙人反擊的機會，這也是他們在這一場堅持到底的戰術。西班牙的第一個進球是靠科斯塔的一人之力完成的，第二球則是利用自由球機會，還是由科斯塔搶點破門，他是本場西班牙隊中表現最好的球員。但從上一屆開始，早已發現他本人似乎在國家隊不太習慣地面滲透的打法，單打獨鬥才是他的強項，至少在俱樂部他向來如此。也不是說他肯與隊友配合，只是當球到他的腳下時，給他信任會是個更好的選擇，他是有這本事的。至於席爾瓦(David Silva)及伊涅斯塔則年事已高，已難回當年之勇。

科斯塔(左二)是西班牙首戰表現最優異的球員，兩度幫助球隊扳平比數。 美聯社

比賽的轉折來自於第76分鐘，由效力於西甲塞爾塔的阿斯帕斯(Aspas)替補科斯塔上場，此時比分已經是3:2，這種情形要不就是再入一球擴大比分，或是增加防守型中場死守到底。但當時已經換上蒂亞哥(Thiego)，是還有體力在與前場配合輸送炮彈的，確將攻擊力最強的科斯塔換下，當下確實有點搞不懂教練耶羅的想法，而皮克(Pique)在禁區前對C羅的犯規，就讓對手逮到機會了。目前可以看出，幾名老將的狀態已稍不如前，要面對小組賽剩下兩個對手問題或許不大，但十六強之後會是個難題，現任的教練可能得參考前任，多給年輕選手機會了。

在本次大賽的前一天，西班牙足協將原先的主教練洛佩特吉給緊急解職。洛佩特吉在已與西班牙足協續約的同時，又私底下與皇家馬德里眉來眼去，最終皇馬決定替洛佩特吉支付200萬歐元的違約金並聘請當事人就任下賽季皇馬的主教練，而西班牙足協對於此事一直被瞞在鼓裡，直到皇馬在自己的官方網站正式發布消息的前十分鐘他們才得知此事。兩邊的主席在電話中只談了不到三十秒，接著就開記者會對罵了。

西班牙足協對此事怒不可抑，人各有志，要走要留都當給與尊重。在國家隊擔任教練後隨後任職於其它俱樂部，在世界足壇也很常見。舉最近幾年的例子，2014年巴西世界盃的荷蘭主帥范加爾(van Gaal)在大賽結束後前往英超曼聯執教，雙方早在賽前都已談好，只是一直等到世界盃結束後才公佈，這給人的觀感尚好，至少讓人覺得教練在帶國家隊時是盡心盡力的。另一個就是2016年歐洲盃時任的義大利教練孔蒂(Conti)，他在大賽前三個月就已決定不再繼續帶國家隊，也和切爾西談好並告了義大利足協。上面兩個都是好聚好散的例子，優秀的教練沒能繼續為國家隊服務當然是遺憾，但在處理事情的細節及選擇適當的時間發佈消息，確實都顯得這兩位教練都有著不錯的職場EQ，在國家隊服務的時間，都用盡了最後的心力將已逐漸衰弱的隊伍帶到了一個新的層面，對於國家隊、球迷及足協高層都是可以接受的結果。

事後西班牙足協與皇家馬德里兩邊大打口水戰，主席盧維亞萊斯(Rubiales)表示：「如果早一點先跟我們溝通，那什麼都好談，做為國家隊主教練，洛佩特吉應該給與我們尊重，而不是什麼都不先告知，居然是等對方發佈消息我們才知道事情的嚴重性。皇馬在這樣敏感的時間公佈消息，對於國家隊的士氣打擊太大。」

皇家馬德里主席佛洛倫蒂諾(Florentino)也回擊道：「我們與洛佩特吉已經達成了合法的協議，所有的事情我們都會照著合約走，但事情會走到這樣的地布，全出自於盧維亞萊斯那莫名奇妙的自尊心，如今我們必需團結起來對付那些破壞皇家馬德里形像的人，再說不論賽前或賽後宣佈，下賽季他執教皇馬已是不爭的事實， 但他的決定卻被足協高層解釋為不忠誠。」

洛佩特吉(左)未能專心致力於帶領國家隊，私底下忙著與皇家馬德里談合約，引起西班牙足協的憤怒。 美聯社

從此之後雙方的對立是可以預見的，目前看來西班牙足協在一些方面是比較站的住腳的，如果這一次世界盃能取得不錯的成績，那麼在解僱教練這點也會被認為是正確的決定，在西班牙國民面前也更能抬的起頭。然而若不幸這一次沒能踢出一個好結果，足協及球迷們的矛頭也將會指向皇家馬德里，指責他們在緊要關頭時專程出來搞破壞。而皇家馬德里這一邊要能站住腳的機會看上去似乎是少了點，至少目前西班牙本地的國民大多數是支持足協的決定，而洛佩特吉本人，可以肯定他從此將於國家隊徹底絕緣了。

現任主教練耶羅今年五十歲，他是皇家馬德里的功勳隊長，在效力俱樂部的期間立下大大小小的戰功，威望是有的。但此人的選擇對國家隊確實是一個豪賭，過往他也只有在俱樂部擔任過助理教練，之後也有在奧地利執教過一間乙級球隊，從經歷來看是絕對不夠的。而會選下他當教練，無非是靠著他的威望，可以管得動目前在國家隊中那些皇馬幫的大牌球員，國家隊的更衣室長久以來都是以巴薩及皇馬兩大派系更有發言權，表面上從來沒有處過亂子，但在這樣的危難關頭，得先找個有絕對威望的人先管住更衣室氣氛，目前看來，耶羅應該是能管的住，也希望他能帶領西班牙走的更遠。