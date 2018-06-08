從綻放到凋零 鬱金香軍團未盡的承諾

提到橙衣軍團荷蘭 隊，不知道讓您最深刻的印像是什麼，看上去極其亮眼的隊服？有著全攻全守的433陣型？亦或是前兩年過世的一代宗師克魯伊夫(Cruijff)？甚至是2014年巴西世界盃范·佩西(Van Persie)那個驚世駭俗的頭球破門？不論這個國家隊在您腦海中留下了些什麼樣的想法，最要人黯然神傷的肯定還是多年來一直是個無冕之王，尤其是2010年南非世界盃就差那麼一小步就能達成奪冠心願，卻被西班牙人伊涅斯塔(Iniesta)給徹底粉碎。對於廣大的荷蘭球迷而言，這座至高無上的榮耀一直是國家隊虧欠他們的承諾，而隨著橙衣軍團在本次大賽的出局，這個承諾或許還要多年後才能兌現了。

荷蘭在今年四月份將全國最的大阿姆斯特丹球場，改名為約翰·克魯伊夫球場，以向這位一代宗師表達敬意。 歐新社資料照片

揮別華麗433陣型 隨波逐流打造工兵營

2010年南非世界盃前夕，對於冠軍有著迫切渴望的荷蘭足協高層再也無法忍受過去一貫奉行、賞心悅目的433打法，結果呢？2006年德國世界盃16強階段，莫名奇妙的輸給了老邁的葡萄牙隊，迄今誰都沒法解釋那場比賽到底發生了什麼事。2008年歐洲盃，小組賽一路勢如破竹的力壓強敵法國與義大利，但在八強戰又被俄羅斯給痛擊。荷蘭足協最終是向成績妥協了，打的難看也不要緊，重點就是要那個冠軍。於是高層們找了范·馬爾維克(Van Marwijk)， 一位極端功利派的主教練。

當時陣中大將范·博梅爾(Van Bommel)也是主教練的女婿，他在接受採訪時表示：「我們一直努力想踢出所謂的美麗足球，但如果這起不了作用的話，我們必需採用其它的方式，尤其是在世界盃賽場，要不晉級，要不就回家。」身為女婿是沒有理由不挺自己岳父的，從此華麗的433踢法如同罪臣般被死死地打落冷宮。做為全攻全守的先行者，這個才華橫溢的國家隊，從我行我素、兼容並蓄逐漸變得隨波逐流，直到失去自我。

范·馬爾維克(中)執掌荷蘭隊兵符時對球隊戰術做出重大改變，並獲得女婿范·博梅爾(後排左)的強力支持。 歐新社資料照片

由黃金世代的范·佩西、亨特拉爾(Huntelaar)、羅本(Robben)及斯內德(Sneijder)共同扛起了進攻大旗，中後場再也看不到井然有序的傳接控場，取而代之的是范·博梅爾及德容(De jong)兩大攪肉機的凶狠斷搶，所幸攻擊線上的三人組都還不到三十歲，正值盛年，就這樣一路闖進了決賽，而靠著這樣所謂不好看的打法，也成功壓制住了西班牙引以自豪的地面傳接配合。雖然結局是慘痛的，但只輸了一球也不算太難看，荷蘭足協就此下定決心堅持這套打法，成績就是一切，難不難看隨它人說去吧，兩年後的2012年歐洲盃再給他拼回來。

9連勝勢如破竹 3連敗拆穿真相

2012年的歐洲盃預選賽，荷蘭被分在一個不算有競爭力的小組，他們毫不費力的拿下九連勝晉級，這下荷蘭人像是吃了一整罐定心丸似的自信滿滿。由於一連串的好成績，讓范·馬爾維克在選人方面更加的一意孤行，技術好、腦袋好，但體力不行，NO! 技術不好、但體力好，又鍛練的很強壯，YES! 就是你了。二十三人的大名單中，超過半數以上全是身強體壯的工兵型球員，聽說荷蘭在決賽圈將會碰到最近很囂張的德國與C羅帶領的葡萄牙是吧，對付他們就是要跟他們拼身體，鐵定不會出錯的！

不過這個算盤這次卻打錯了，強悍的防守中場無法與斯內德及羅本無法產生化學效應，前場幾乎是只能靠個人能力在單打獨鬥，雖然有強健的體能和對方拼生死，但是前中後三條線無法形成串連，也給了德國及葡萄牙反擊的機會，隨後荷蘭人一場接一場的崩盤，他們在小組賽吞下了三戰全敗的苦果，這也是他們參加世界級錦標賽有史以來最糟糕的成績。

軍容壯盛的荷蘭竟然在2012年歐洲盃預賽中3場全敗，讓球迷無法置信！ 歐新社資料照片

人們早就意識到，荷蘭足球必需做出改變，可猛然一看，後起之秀是越來越少，再也找不到像范·德法特(Van der varrt)及斯內德這樣有想法及創造力的少年英雄，高層政策的失誤加上青黃不濟兩大難題，此時的荷蘭人是顯得如此蒼白且無力，等待他們的馬上又是一次大考，2014年巴西世界盃。

改良版532陣型 巴西世界盃強勢回歸

范馬爾維克離職後，荷蘭足協又緊急找回了戰術大師范·加爾(Van Gaal)回歸來救火。精通戰術思想的范‧加爾他腦袋是清楚的，現在能用的就是這些人，黃金世代也都快要三十歲了，也沒有真正優秀的新生代，雖然棄用祖宗的433華麗踢法無法面對江東父老，但以這批人現在的技術跟能力根本沒辦法走回頭路，該怎麼辦？只能透過戰術及陣形的改造來揚長補短一下。老教練靈機一動，我們來打個532陣型如何，趁著前場幾位大將速度還跑的起來，直接用一個最為保險的防守反擊，其它年輕人能跑就要多跑，特別是邊後衛要敢於壓上助攻。

這樣高效的戰術立刻見效，他們在首場小組賽就狠狠的給了強敵西班牙一個5：1的大比分，范·佩西及羅本的狀態好的驚人，賽後記者會范·佩西表示「5：1真的還好，我們是有幾會進他們七球左右的！」如此強勢的回歸讓人們又一次的看到荷蘭人重新崛起的可能，他們一路拼到了四強戰獲得了季軍，這成績是完全可以接受的。然而這一次或許真的是鬱金香凋謝前最後一次華美的綻放了，大賽結束後范·加爾馬上辭職，他或許也了解，之後的事他也無能為力了。

荷蘭在2014年世界盃季軍賽中以3：0打敗巴西，這已是他們近年的顛峰之作。 歐新社資料照片

黃生世代已成過去 重回433徹底崩盤

接手國家隊新任教練的是希丁克(Hiddink)，同樣也是老謀深算的戰術大師，曾帶隊在98年法國世界盃殺入四強，往後在俄羅斯及澳洲執教也都有不錯的成績。或許是對於老祖宗433陣型的執著，讓他無法認清事實，在2016年歐洲盃預選賽階段，他固執的重新採用過往的打法，要賭最後一口氣將屬於荷蘭人特有的華麗踢法重新展現在世人眼前，但殘酷的結局還是將老教練拉回到了現實。前場的三名大將開始老去，已經無法像年少時獨闖龍潭一舉定乾坤了，小飛俠羅本長年受傷病困擾，新生代的孟菲斯德佩(Memphis Depay)在場上與范·佩西形同陌路，完全無法配合。再回頭看新上來的中場球員平凡無奇，等范·加爾從夢中醒來後，他也被荷蘭足協解職了，後來的結局直到現在，朋友們應該再清楚不過。

沒有能與范·佩西(右)完美搭配的中場好手，他也無緣在世界盃中展現高超的球技，讓球迷相當遺憾。 歐新社資料照片

一些政策的失誤及青訓的無以為力，可說是荷蘭足球衰敗的原因，但青訓又是怎樣的無力法，我們可以從前國腳博格坎普(Bergkamp)的自傳中看到一些東西，他也是克魯伊夫的愛徒，當時的他是荷甲阿賈克斯(Ajax)的技術總監，他說：「你們總是不斷的提及所謂的科學訓練，然而實際上的情形是我們將孩子們照顧的太好，就像溫室的花朵，我們告訴他們要跑到那個位置，要將球傳到哪個方向，所有的一切都由教練替他們安排好了。在比賽時一切順利也就算了，如果碰到僵局時，你就能看到孩子們一臉無辜的回頭望著教練，我們沒能把他們訓練出擁有自己的想法。我以前跟著老師克魯伊夫時，除了一些腳下技巧他會要求外，其它的一切通通要靠你在賽場上自己想辦法解決問題，表現的好他會拍手，表現不好他就狠狠的瞪著你，在訓練時他還會問我們一些很刁鑽的問題，你必需和他辯論，有時還會故意激怒你，他希望選手不要害怕想法上的衝突，要從中獲得自己的想法，跟著他很辛苦，因為他很討厭沒想法的球員。還有一點就是，現在的孩子們總是花很多時間在社交網路上，但在我們那個年代並沒有這些東西。」

荷蘭足球的沒落已是不爭的事實，但舉凡世界上的足球強國，不論巴西、德國、西班牙及阿根廷，都曾經碰到為期不短的陣痛期，能否讓鬱金香再次綻放，完成世界盃冠軍的承諾，要看他們自己的造化了。