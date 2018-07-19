世足失落英雄莫德里奇 讓人想起「荷蘭師奶」斯奈德

決賽落幕後大雨灑落在盧日尼基體育場上，有人解讀成慶祝法國隊勝利降下的甘霖，有人則視為是上帝為克羅埃西亞 留下的眼淚，雖然這些都是人們加油添醋的想像，但相信莫德里奇 雨中那落寞的背影，所有人都替他感到惋惜。

世界盃舞台孕育出無數「得志英雄」，卻也留下不少「失落英雄」的身影。老球迷最揪心的或許會是1994年那踢飛點球抱憾終生的義大利「憂鬱王子」巴吉歐，新同學則可能對2014年與大力神盃失之交臂的梅西特別同情，不過當看見莫德里奇在台上獲頒金球獎 (安慰獎)的那一刻，或許讓人突然想起的是8年前率領「橙衣軍團」一路過關斬將，在冠軍戰飲恨敗北的「荷蘭師奶」斯奈德。

世足冠軍賽後莫德里奇雨中落寞的背影，讓人想起8年前的「荷蘭師奶」斯奈德。 歐新社

世足 賽的魅力在於球員們在「國族主義」的激發下，總能在足壇歷史寫下一段小說中才會出現的劇本，然而也正如多數故事中黑馬總能創造傳奇卻無法拿下冠軍的宿命，世足開踢至今88年僅8個國家捧起過大力神盃，在決賽大爆冷門並不容易。然而若要說只有冠軍才會讓人記得我想並不一定，落敗方失落的身影，也是創造歷史一部分的靈魂，而且有時甚至還有著更令人敬佩與感動的故事。

莫德里奇與斯內德讓人欽佩，除了在於他們場上出神入化的球技外，能帶領球隊在不被看好中驚奇地闖入世足冠軍戰絕對也是一大原因。雖然荷蘭本來就算足球強國，只是有著「無冕王」的悲情圍繞，但8年前他們能連克卡卡率領的巴西與金球獎得主佛蘭領軍的烏拉圭，還是讓不少人出乎意料，畢竟相較於06年的義法大戰，或是14年的德阿大戰，2010年的西荷冠軍戰勝利天秤是更為不對稱的，當然這次的法克大戰也是如此，所以才會讓人的情感投射更為強烈。

雖然兩人的成長背景不同，莫德里奇是戰爭難民，在戰火中渡過童年，誓言用足球翻轉人生，而斯奈德則是出身青訓斑霸荷甲的阿甲克斯，被視為足壇新希望的雙子星之一，但兩人其實還是有著不少相似之處。

莫德里奇與斯內德同為國家隊「大腦」，職業生涯經歷也有不少類似之處。 歐新社

莫德里奇與斯內德的身高都不到1米75，卻都是隊中的「大腦」。莫德里奇目前身穿的皇馬10號球衣，10年前斯內德也曾穿過，他當年是在巴西名將羅比尼奧轉隊後，由23號戰袍改披10號聖衣，雖然在「銀河艦隊」的歲月並不長，但他依舊留給皇馬球迷不少美好回憶，而這段洗禮也成為他日後爆發性成長茁壯的養分。

而莫德里奇今年連奪歐冠冠軍與世足亞軍兩大獎項殊榮，8年前斯奈德同樣也辦到過，那是他職業生涯最輝煌的一季。當年的歐冠決賽中，他助國際米蘭拿下冠軍，自己也獲得球迷評選最佳球員的殊榮，而好狀態也延續到了世界盃舞台。

斯耐德8年前率領荷蘭「黃金世代」衝擊世足冠軍，可惜最終仍未能突破「無冕」魔咒。 歐新社

在那屆南非世足賽中「橙衣軍團」雖然有羅本、范佩西等級明星與他共組三劍客殺遍天下，但他的風頭絲毫沒被隊友搶走。尤其進入淘汰賽後他屢次扮演「關鍵先生」，先是在16強破門助球隊穩住勝利，接著在8強戰大顯神威，於球隊陷入落後困境時，梅開二度率隊逆轉氣走當屆被看好的巴西，然後4強戰又以1記具爭議的射門帶荷蘭挺進決賽。總計那屆賽事他繳出5進球1助攻的高水準成績單，並拿下銀球獎與銅靴獎兩大殊榮，可惜的是他與莫德里奇一樣無法幫球隊捧回大力神盃，那坐在草地上落寞的神情與這次雨中莫德里奇失落的身影流露出同樣的悲壯與感慨。

不過有件事莫德里奇或許不能再跟斯內德一樣了，那就是世界足球先生的殊榮。8年前斯奈德亮眼的表現無疑讓他成為當年年度金球獎的熱門人選，但最終FIFA將這份榮耀給了梅西，被許多球迷認為相當冤忘。如今莫德里奇也迎來獲得這份肯定的機會，他的身手與價值的確實至名歸，就看他能否真的能打破梅西與C羅壟斷10年的這項足壇大獎肯定。

勇奪世足金球獎的莫德里奇人氣高漲，就看能否打破梅西與C羅壟斷10年的足壇最大獎金球獎肯定。 歐新社

時光的腳步總不為人停留，短短8年的時間荷蘭已從那支充滿驚奇的亞軍勁旅，淪落成無緣世足會內賽的遺珠球隊，世界足壇戰力更迭的速度頻繁的讓人難以想像。不敢說4年後、8年後「格子軍團」是否會再寫傳奇，又或者是消失在球迷的記憶裡頭，但相信莫德里奇這位「亞軍英雄」，一定會和斯奈德一樣在球迷心中成為一段難以往懷並肅然起敬的「悲情故事」。