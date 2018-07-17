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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

不再浪漫 法國踢一場不華麗卻務實的足球

張皓勛
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「浪漫」是法國人給人第一印象，不過這在本屆奪冠的法國隊上並不適用，他們用「樸實」這個概念，成為這次捧起大力神盃的求勝之道。

法國用「樸實」這個概念，成為這次捧起大力神盃的求勝之道。 美聯社
法國用「樸實」這個概念，成為這次捧起大力神盃的求勝之道。 美聯社

雖然主教練德尚帶兵向來以保守聞名，但穩健、團隊、樸實三大理念要在眾星雲集的法國隊落實並不容易，這是賽前各界最為擔心的地方，不過德尚用他的智慧證明了一切，讓人相信原來浪漫的法國人也可以踢一場務實的足球。

法國隊組成多元，有不少非洲裔的移民後代，族群融合一直是隱憂，另外陣中不少巨星等級球員，像是博格巴、格里茲曼、姆巴佩他們在母隊都是頭號球星，是否發生場上各自為政的狀況，也在賽前受到質疑，不過事實證明大家都多慮了。

從選材或許就能看出德尚的心思，鋒線上其實還有馬席爾、柯曼等好手可以採用，雖然他們本季缺乏表現舞台，但個人能力都是一等一，落選確實有些可惜。不過德尚可不這麼認為，他希望塑造一支踢團隊足球的球隊，因此個人特色鮮明的巴黎聖日爾中場大將羅比奧特也被排除在外，而先前捲入刑案疑雲的本澤馬更不用說，完全不在他的考慮範圍。德尚用他的高度鎮住了球隊更衣室的氛圍，用紀律貫徹了他的足球哲學。

而在先發陣容的調配德尚也貫徹這樣的意志，邊鋒登貝萊小組賽狀態不佳，太過黏球與單打獨鬥的踢法讓德尚決定直接拔掉他的首發地位，加上替補人選勒馬狀態也平平，他決定直接擺上中場出身的老將馬圖伊迪，表明了就是要加強防守，踢一場不華麗卻務實的足球。穩健中帶有魄力，或許這就是德尚帶兵風格的最好寫照。

主力球星博格巴向來以愛出風頭聞名，不僅愛秀腳法，髮型也很有話題(右)。不過這次他...
主力球星博格巴向來以愛出風頭聞名，不僅愛秀腳法，髮型也很有話題(右)。不過這次他的表現卻與過去截然不同，髮型也收斂許多(左)。 美聯社

場上勇於執行自己的理念，不顧他人的眼光與質疑，場下的德尚同樣也很有兩把刷子，特別在處理更衣室問題他確實有一套。要知道主力球星博格巴向來以愛出風頭聞名，不僅愛秀腳法，髮型也很有話題。不過這次他的表現卻與過去截然不同，不僅幹起球隊更多吃重的防守髒活，髮型也收斂許多，希望把心思都留在球場上。這不僅要歸功於他自己的成熟，德尚的懇談與信任同樣功不可沒，他充分詮釋了一位好教練要如何「帶兵帶心」。

戰術面上德尚也同樣落實他的「穩健哲學」，相較於前兩屆冠軍西班牙與德國強調持控球率與傳導，這支新科冠軍不在意控球率等這些表面數據，這並不代表他們沒有能力，只是他們知道自己要的球風是什麼。法國這次打的是務實的效率足球，欣賞性從來都不是德尚在乎的，他眼裡只有冠軍。

然而要是覺得「防守反擊」這個戰術聽起來簡單，那可就大錯特錯了。當今足壇打防守反擊的球隊不計其數，但能打下一座冠軍的並不多。法國的防守反擊是運用球員特點與對手心態下設計而成。他們陣中有姆巴佩這位速度飛快卻需要奔跑空間的好手，還有能送出精準長傳的博格巴，打反擊本來就是一套適合他們隊形不錯的戰術，不一定要與對手打陣地戰。或許不符合球迷的預期，但德尚這套求「穩」的理念，把法國塑造成一支難以輕易攻破的勁旅，這給了對手極大的壓力，要知道本屆世足他們場入陷入落後的時間僅有9分鐘而已，大部分時間都能維持住戰局，讓對手心急出錯給與痛擊。

法國記取了歐國盃的慘痛代價，徹底執行了「奪冠靠防守」這句金言的意志，用「穩健」為...
法國記取了歐國盃的慘痛代價，徹底執行了「奪冠靠防守」這句金言的意志，用「穩健」為大家上了一課。 美聯社

相較於克羅埃西亞踢出一場可歌可泣的男子漢足球，法國這座冠軍雖然拿的不如外界預期般華麗浪漫，但並不能否認他們的足球實力。他們只是用實力證明足球時代的變遷與傳控足球的沒落。這次法國記取了歐國盃的慘痛代價，徹底執行了「奪冠靠防守」這句金言的意志，用「穩健」為大家上了一課。

世足法國博格巴

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張皓勛

流著打棒球的血液，卻有著愛看足球的靈魂。現任足球王者雜誌、運動視界等平台作家，及SSU中區特派員。夢想是用文字記載汗水重量下的感人故事。勛雞的體育暢談天地

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