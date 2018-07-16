差點無緣會內賽 格子軍團譜出最難忘足球傳奇

世足開踢前奪冠賠率28倍，有多少人能預料到克羅埃西亞能昂首踏入盧日尼基體育場，一爭本屆世界盃冠軍榮耀，而且在阿根廷籍裁判比塔，做出具爭議的12碼點球判罰前，大力神盃更距離他們僅有一步之遙。可惜最終「格子軍團」仍難逃多數傳奇故事的悲壯結局命運，以令人尊敬的比賽內容吞敗，來寫下這段奇蹟的最終篇章，讓人腦袋不禁浮現出「灌籃高手」的小說片段。

克羅埃西亞雖在決賽落敗，卻贏得尊敬。 新華社

克羅埃西亞的故事很多，有歷經戰火淬鍊的戰爭難民、有總是披著國旗的愛國主義者、有因為對格子戰袍情有獨鍾的瑞士裔後代、有上任不到一年無顯赫資歷的教練、還有一位樂於給予溫暖擁抱的火辣總統。然而這些都不是克羅埃西亞這個人口僅420萬小國讓世界看見的原因，「格子軍團」是用表現與努力讓世人認識克羅埃西亞，看見這些故事。成為2018年夏天，令人難忘的一段足壇佳話。

「自助而後天助」克羅埃西亞創下驚奇，除了運氣自己的努力與表現也很關鍵。很難想像這支世足新科亞軍其實差點無緣本次決賽圈，世界盃會外賽階段，他們難擋「北歐神話」冰島的超車，掉入小組第2要靠附加賽才能出線，還好趕緊回神的表現讓他們以兩回合總計4：1的比數力壓希臘，驚險挺入決賽圈。

然而命運卻總是與他們作對，本屆世足他們被分入有「死亡之組」之稱的D組，同組除了有冤家路窄的冰島，還有上屆亞軍阿根廷。這讓外界雖然預估他們能順利晉級，但應該拿不到分組第一並會陷入苦戰，不過他們卻用身手證明了自己，3：0血洗阿根廷後，他們僅用2戰就搶下分組龍頭，避免了昨日冠軍戰戲碼在16強提前上演，自己的爭氣成了他們創造歷史的一部分。

進入淘汰賽，克羅埃西亞更用他們那股不服輸的求勝慾望感動世人，先是門神蘇巴西奇大腿拉傷後的不輕易言退，到拉基迪奇高溫39度的發燒上陣，再到曼祖迪奇決賽前就算剩一條腿也要上場的言論，一次又一次用生命一搏的決心，讓平常較關注棒、籃的國內球迷很難想像，足球與國族主義的關係原來如此密不可分，為了國家葬送職業身涯這種賭注，在美式的棒、籃運動中幾乎不可能出現，這或許就是足球獨特的迷人之處吧！

他們也許不是最強的亞軍，卻是一支值得尊敬的亞軍。本屆世足在少了傳統強權荷蘭、義大利，加上德國、巴西、阿根廷等奪冠熱門提前打包下，依舊場場精彩，克羅埃西亞的鬥志絕對功不可沒。他們三場淘汰賽都從落後、追平、到逆轉，完美詮釋了逆境中勇敢綻放的精神，成為逆風飛翔的最佳教材，更讓人看見足球不同於其他運動迷人的一面。如今世足賽正式畫下句點，雖然你不是克羅埃西亞的球迷，但他們絕對值得你送上一句「格子軍團，謝謝你！」

也許魔笛奏鳴曲今後將不再飄揚，又或者「格子軍團」未來會再次偉大完成前輩的未竟志業，但何其有幸見證了這場足壇驚奇的誕生，或許結果並非完美，卻給了人們無限遐想。