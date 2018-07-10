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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

三獅軍團英格蘭防線穩健 勝克仍要靠鋒線跳出奇兵

張皓勛
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青春洋溢的「三獅軍團」，本屆賽事在少帥邵斯蓋特(Southgate)領軍下擺脫以往「吃鍋貼」形象，並走出上屆小組賽的陰霾，踢出一波新氣象。身為現代足球發源地，擁有當今世上商業價值最高的英超聯賽，英格蘭這個看似與足球淵源很深的國家，卻僅拿下過一次冠軍，相較於死敵德國的「四星榮耀」確實遜色不少。

英格蘭小組賽戰術性不敵比利時，這讓他們避開了死亡半部，不用提前交鋒巴西與法國，睽違52年再捧金盃的機會不小。若能持續保持穩定防守，並在鋒線上有更突破性發揮，有望闖入冠軍賽，挑戰隊史第二冠。

邵斯蓋特帶領青春洋溢的英格蘭隊。 路透
邵斯蓋特帶領青春洋溢的英格蘭隊。 路透

三中衛起作用 帶英軍上天堂

防守是英格蘭挺入4強的關鍵，主教練邵斯蓋特在三中衛這套防線部屬上相當成功，至今5戰失掉的4球當中僅1球來自運動戰，可見在陣行站位正常下，英軍的後防幾乎是牢不可破。他們三中衛的組合非常全面，有身材高大的馬奎爾(Maguire)負責盯防對方支點型前鋒在禁區攪和，也有年輕力壯的史東斯(Stones)對位對方速度快的好手，還有邊衛出生的沃克(Walker)能給予攻擊面一些色彩，並在防守端大範圍跑動作為屏障，戰力堅強且牢靠。

不過英格蘭的防線也不是沒有隱憂，他們4個失球中2個就是來是對手接應定位球的破門，英軍陣並不是沒有身材卡位與爭頂優勢，而是偶有失神或大意的情況出現。此役面對擁有洛夫倫(Lovren)、維達(Vida)、曼祖基奇(Mandzukic)等多位具高空搶點好手坐鎮的克羅埃西亞，若再有閃神，可能會拱手讓出勝利。

另一大隱憂在於邊路防守，在三中衛體系中的缺陷會在這場比賽帶給英格蘭考驗。前兩場淘汰賽英軍並未碰上邊路高速突破的挑戰，哥倫比亞僅有夸達拉多(Cuadrado)單打獨鬥，而瑞典更是支完全不擅長進攻的球隊，不過克羅埃西亞完全不同。

「格子軍團」的攻勢事由進攻發電機莫德里奇(Modric)，透過分球讓兩翼去做突破，自己前叉與曼祖基奇一同在中路禁區找尋破門契機。英格蘭的左翼大將「楊教授」楊恩(Young)喜愛前插輔助進攻，身受的空檔是防守上的一大難題。若無法箝制住對手兩路前插下底的傳中，就算中路的防守再嚴密，還是會搞得險象環生。

史東斯。 美聯社
史東斯。 美聯社

僅靠隊長肯恩難突圍 鋒線須振作跳出奇兵

相較於穩健的防線僅需做針對性微調，英軍的鋒線必須要甦醒才有更大勝算。他們5戰進11球火力看似旺盛，但當中有一場是6：1血洗對手，參考性有限，且他們的入球多半來自空霸的定位球爭頂破門，以及肯恩(Kane)的點球破網，攻擊點並多，此役鋒線其他人需要有所發揮才不會陷入苦戰。

瓦迪(Vardy)有傷在身對英格蘭的攻擊面影響不小，他是英軍替補席上加強進攻的首選。而先發邊鋒史特林(Sterling)狀態不佳則是另一大隱憂，他雖然速度飛快，但一直以來都有過於單打獨鬥的問題，上一戰便可看到他在門前多次錯失良機，並與肯恩無法有太好的化學效果做連線，教練此戰若要改變進攻的風貌，將他撤下給予其他好手機會也不無可能。

效力曼聯的20歲小將拉舒服特(Rashford)或許會是英格蘭在攻極端上要有所突破的秘密武器。被視為「足球金童」貝克漢接班人的他，青訓時期就一直是國家隊常客，其邊路飛奔速度極快，還具備自由球操刀與精湛的遠射能力，必要時也可客串正前鋒使用，多元的身手讓他年紀輕輕就入選成年國家隊。雖然經驗或許是他一大劣勢，但如果在逆境或需打破僵局時派上場衝看看，說不定能起到奇不意的效果。

英格蘭要靠防守致勝。 美聯社
英格蘭要靠防守致勝。 美聯社

整體來說英格蘭雖稍被看好，卻絲毫沒有輕敵的本錢。克羅埃西亞雖然有體能與傷兵上的考驗，但他們敘寫傳奇的決心勢不可擋，英格蘭必須在防線端上做出修正，並在攻極端上有所突破，拿出毫無保留的心態求勝，才有機會闖入決賽一嘗奪冠滋味。

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張皓勛

流著打棒球的血液，卻有著愛看足球的靈魂。現任足球王者雜誌、運動視界等平台作家，及SSU中區特派員。夢想是用文字記載汗水重量下的感人故事。勛雞的體育暢談天地

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