體能傷兵兩大考驗 格子軍克羅埃西亞能走多遠？

來自有「歐洲火藥庫」之稱的巴爾幹半島，克羅埃西亞 在足球場上踢出優雅華麗球風背後，更帶著幾分堅毅性格與不服輸的精神。1991年從南斯拉夫聯邦獨立，克羅埃西亞首次登上世足 舞台便一鳴驚人奪下季軍，這樣的殊榮成為凝結民族意識與撫平戰後傷疤良藥，可惜在那之後就沒再有亮眼表現。

莫德里奇。 路透

睽違了20年，在「魔笛」莫德里奇 (Modric)與瑞典裔好手拉傑基迪奇(Rakitic)「雙奇」中場核心的領軍下，「格子軍團」黃金一代再度迎來強盛。從小組賽擊敗「藍白軍團」阿根廷開始，就展現不畏強敵的氣勢，雖兩場淘汰賽都拚到PK才拿下勝利，贏的並不漂亮，但卻展現出很棒的團結力與紀律。

從賽前他們高唱「我們美麗的祖國」這首國歌的投入表情，便可看出齊心奮鬥的決心，這股緊繫國族的求勝心，是他們能走到四強的一大要素。不過對於要挑戰歷史最佳成績的他們來說，有兩大問題將成為他們能否踏過英格蘭這道高牆的關鍵。

2戰打滿240分鐘 體能或成克國最大敵人

論實力克羅埃西亞絕對有機會與英格蘭一搏，不過目前最大的敵人或許不是「三獅軍團」，而是體能問題。他們兩場淘汰賽都搏到PK，含加時都踢滿120分鐘，要在休息4天下再度上陣，能否拿出最佳狀態有待觀察。對職業球員來說，一周踢2場比賽很常見，但要知道這些球員已拚戰了一個球季，體能都在極限邊緣，加上世足是短期密集的賽事，球員其實都是靠意志力在撐，這場比賽他們勢必較上一戰正規時間內就解決對手的英格蘭更趨於劣勢。

在體能影響下，就算有2戰撲出4點球的當家門神蘇巴西奇(Subasic)坐鎮，並不怕PK大戰，但克國恐怕也不能像前面的淘汰賽保守的把比賽逼入PK。以他們的狀態看來，可能還進不了點球大戰，可能就會因崩盤的體力在延長賽被絕殺，所以抱著「不成功便成仁」在90分鐘一決高下的心態一定要有，而主教練(Dalic)的調度是否靈活就相當重要。

蘇巴西奇的傷勢令人擔憂。 路透

門將前鋒都有傷 雙奇與板凳需扛更多責任

除了體能的考驗，傷兵的問題則是克國另一大隱憂。上一戰龍門蘇巴西奇在比賽後半段傷到右大腿，雖然PK大戰表現亮眼，但可以觀察到他無法開大腳自由球，若此戰他依舊有傷在身，多少會有影響。另一位有傷在身的是箭頭曼祖迪奇(Mandzukic)，他對球隊的重要程度不在話下，不僅可以做為支點型前鋒做球給隊友，在防守上還能用身高優勢幫忙解圍，是克國在鋒線上不可或缺的要角。只是現在他有傷在身下，就算能上陣戰力也會打些折扣，且可能無法和球隊一路戰到延長賽，教練需要有B計畫在手才行。

效力於西甲頂級豪門球會的「雙奇」拉基迪奇與莫德里奇不僅球技上精湛，歷經高強度賽場歷練，體能與心理素質也都高人一等，上一戰就可看到進入延長賽，基本上就只剩下他們兩人還有力氣高速跑動。在球隊面臨體能與傷兵考驗下，這組中場雙核心雖會遭遇對手針對性盯防，但一定要拿出更高水準的表現扛起重要，克國才有走下去的本錢。

另外板凳球員的發揮也很關鍵，右後衛維沙吉柯(Vrsaljko)上一役也因疲勞過度傷出，需要有人能頂上他的位子。而科瓦西奇(Kovacic)的表現也很重要，效力皇馬的他這屆賽事多擔任替補，對於這位中場萬金油型球員來說，不管此戰是從先發或替補出發，他都必須分擔莫德里奇的防守工作，克國才有更大的破門機會。

克羅埃西亞。 美聯社

雖然有著這兩大考驗，但克國也並非完全沒有機會，英格蘭進球多靠定位球頭錘破門與肯恩(Kane)的個人能力展現，若能做好高空球的防守並盯住肯恩的拿球，以克國中場的控制力來說不一定會趨於劣勢。只要把握好比賽的節奏，「格子軍團」敘寫歷史依舊有望。