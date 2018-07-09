法國沈穩是優勢 鋒線能否對抗比利時成關鍵

尋求自1998年後再度捧起大力神盃的「高盧雄雞」法國，本屆走來崇尚「穩」字訣，雖然不像2016年勇奪歐國盃亞軍時上演瘋狂進球秀，但總能將比賽掌控在自己預期的節奏當中。四強戰面對來勢洶洶的「歐洲紅魔」比利時，能否在對手試圖打出高速反擊下，依舊掌控大局，並設法讓前幾戰表現平平的華麗鋒線徹底復活，會是法國能否踏入決賽大門的兩大關鍵。

年輕前鋒姆巴佩(左)能否與比利時鋒線匹敵。 美聯社

雙後腰扛盯防重任 掌握節奏是首要目標

由阿札爾(Hazard)、盧卡庫(Lukaku)、德布勞內(De Bruyne)所組成的頂級中前場組合，有身材、有速度、還有智慧，防守他們是法國此役最頭痛的首要課題。不同於對戰阿根廷或烏拉圭，地表最會防守的男人康德(Kante)，只需一對一專人伺候「球王」梅西(Messi)或「蘇神」蘇亞雷斯(Suarez)，在比利時三點齊發下，除了需要康德繳出超水準表現。

另一名後腰搭檔博格巴(Pogba)也很重要，號稱「億元男」的他本屆賽事至今還未踢出身價，甚至出現不少離譜傳球，此役或許需要放更多心思在防守上，身高破1米9的他不僅須徹底執行中場掃蕩，還要負起盯防曼聯隊友「小魔獸」盧卡庫的責任，只有在他與另一位身材高大的中衛瓦拉內(Varane)齊心力守下，才有機會將盧卡庫的破壞力大大減低。

要守下比利時恐怖攻勢，掌握中場節奏會是首要目標。法國雖不像德國或西班牙是支高度強調持控球的隊，前五戰甚至有兩場控球率比對手還低，但他們總能掌握住比賽節奏，就算對手能拿得到球，卻也無法流暢地展開進攻。

此役面對防守反擊速度飛快且效率驚人的比利時，他們能否拖住對手節奏很重要。如果節奏打快起來形成對攻大戰，法國不一定有利，若能將比賽拉往陣地戰的模式，具有中場優勢的法國會有比較大的勝算。狀態逐漸加溫的球隊靈魂格里茲曼(Griezmann)會是左右戰局的要角，在4-2-3-1陣行中由他與雙後腰組成的鐵三角能否扮演好攻防轉換的樞紐，並合理的分球，將是法國能否握有主動權的關鍵。

法國後博格巴身負防守比利時鋒線任務。 美聯社

僅靠中路難破陣 邊路發揮將左右戰局

法國鋒線眾星雲集，豪華程度不輸比利時，但近況卻相去甚遠。比利時的三叉戟各個都有破門與助攻演出，亮眼表現讓三人都有機會問鼎本屆金球獎。反觀法國雖當家箭頭吉魯(Giroud)稱職扮演支點型中鋒的角色，但隊友並沒給予太多支援，數據並不亮眼，全隊5戰中進的9球多半來自定位球與19歲小將姆巴佩(Mbappe)個人能力的展現，不過比利時後防不同於阿根廷紙糊的脆弱，法國要破對手大門，除了須當家球星格里茲曼找回狀態，左邊鋒能否有人適時跳出更為重要。

邊鋒原本該是法國最不擔心的位子，坐擁登貝來(Dembele)與勒馬爾(Lemar)兩位年輕有速度的邊路好手，主教練德尚(Deschamps)棄用了充滿天賦但本季缺乏上場空間的馬席奧與科曼，讓眾人謂之可惜，更可見法國鋒線人才爆棚情況。

不料兩人卻同時陷入低潮，登貝萊被視為主力在首戰先發上陣，不過卻毫無建樹，過於黏球的踢法與不成熟的心態，讓這位小將後續賽事多從板凳出發。而獲得機會的勒馬爾也沒能把握住，在對決丹麥的比賽中上陣表現卻乏善可陳，同樣被打入冷宮。

主教練不得以只好將老將馬圖伊迪(Matuidi)擺上先發客串代班，攻守均衡的他表現確實中規中矩，幫助球隊穩住中場，但卻無太多創造力與突破能力，讓法國的攻勢無法兩翼齊飛的完全打起來，而上一戰頂替他的托利索(Tolisso)也屬於同性質球員，無法起到太多作用，法國若無法在左路部屬找到解方，此役將可能陷入苦戰。

法國當家箭頭吉魯稱職扮演支點型中鋒的角色。 美聯社

在比利時主打的三中衛陣行體系下，中路佈防嚴密不易攻破，兩路會是突破防線的重要契機，左路方面法國雖有赫南德茲(Hernandez)前插輔助進攻，但勢必需要幫手跳出分擔重任。主教練派穩健型中場球員先客串穩住戰局可以理解，但若比賽後段無法有效變陣加強邊路攻擊，而讓比賽拖入延長，對法國來說會相當不利。善用左腳且前幾戰替補上陣都有不錯表現的費基爾(Fekir)，或許會是法國要突破僵局可以考慮的秘密武器。