英格蘭火力被高估 遇神盾瑞典運彩世足推低比分選項

英格蘭雖4戰進10球看似火力不差，但其實大多靠點球與自由球破門，運動戰進球效率有限，碰上防守底的瑞典恐難輕易進球。 美聯社

「三獅軍團」英格蘭本屆來勢洶洶，一揮上屆小組賽打包的陰霾闖入八強，全隊從教練到球員都很年輕，展現出不同於以往大賽軟腳貓的活潑生氣。此役他們要面對來自北歐身材高大的瑞典，雖然依舊有機會取勝，但過盤不容易。

英格蘭雖4戰進10球看似火力不差，但其實大多靠點球與自由球破門，運動戰進球效率有限，此役面對靠防守挺入八強的瑞典，恐怕無法再靠定位球輕鬆破門，而在12碼罰球也不是天天有的情況下，英格蘭雖然進球機會依舊不小，但恐怕難進超過兩球，整場比賽可能會朝向膠著的低比分走勢。

瑞典不以進攻聞名，但這支連續讓荷蘭、義大利、德國心碎的球隊還是有兩把刷子，他們四場比賽都有攻入1球，攻擊的冷箭英格蘭是必須要提防。

英格蘭不是以華麗攻擊取勝的球隊，他們採用的三中衛陣勢就可以看出他們還是走穩紮穩打的務實路線，面對最強之盾瑞典，應該還是先求穩在求勝，不會貿然搶攻，半全場和/英格蘭是可搏選項。

此役火花可能會是八強戰中較少的一戰，小球投注是首選，比數可能落在1：0、2：0、1：1、2：1，勝負方面英格蘭勝算還是較高，但有冷和的危險，小勝的機會還是最大，可直接搏讓和試試。

本場推薦：英格蘭讓和/小球(2.5)