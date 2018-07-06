比利時、巴西火力旺 運彩世足雙方進球是首選

比利時(左)與巴西(右)是最火力四射的組合，雙方實力接近勝負難料，運彩推兩隊都進球可期。 美聯社

巴、比雙雄會師，絕對是八強組合中，最火力四射，而有可能上演對攻大戰的一役。雙方都是攻優於守的球隊，兩隊都有進球是投注的首選之一。

「紅魔鬼」比利時 4戰進12球，展示了恐怖的攻擊火力，雖然當中有一場5：2痛宰對手參考價值有限，但不可否認他們確實有一套。比利時攻擊方式多元，不僅有金靴榜名列前茅的盧卡庫 坐鎮箭頭，還有速度飛快的阿札爾在邊路拉開空間，中場則有具創造力的德布勞內穿針引線，破門能力不俗。另外在前鐵血隊長孔帕尼傷癒歸隊後，他與費來尼在高空球的作戰中也為球隊搏取到優勢，定位球破門絕對是他們此戰另一項打破僵局的武器。

上一戰比利時在2：0劣勢下強行逆轉，看得出他們的B計畫應對方針配套周全，且歷經逆轉勝後信心也增加不少，有利於他們此役作戰。目前比利時最大的問題在防守，雖然採用三中衛陣型力球鞏固後防，但卻常發生莫名其妙的失球，此役必須改善他們防守漫不經心，否則被巴西 敲開大門是早晚的事。

南美強權巴西在主教練提迪領軍下本屆打來著重防守，呈現出相較於以往南美球風外更偏歐陸傳控的打法，而在這樣的理念下巴西確實前四戰在防守端表現不俗僅失1球，近三戰都零封對手。不過前幾戰對手實力與對抗性有限，此戰對上比利時將面臨巨大考驗。特別是防守中場大將卡塞米羅這戰將遭禁賽，影響肯定不小，加上巴西後防老化的問題在密集的比賽後有可能開始顯現出來，而且身材也不具太多優勢，恐怕難以再零封對手。

在防線不夠靠普下，進攻將會是最好的防守，主將內馬爾 狀態逐漸恢復加上金球獎熱門人選庫蒂尼奧的亮眼表現，巴西絕對有本錢和比利時展開對攻廝殺，不過雙方恐怕都難有取勝保證，勝負應該在一球之內，和局也不無可能。

目前盤口看好巴西，主要原因在於比利時上一戰的糟糕表現與巴西在台灣球迷眼中較為熱門的關係。兩軍實力上其實相差不多，巴西存在的隱憂不少，比利時有機會不敗甚至倒打，所以比利時受讓會是不錯的投注選擇。正比方面可能落在2：2、1：2、2：1、1：1，所以大球亦是可以考慮的投注方向，不過兩隊都有進球依舊是首選。

本場推薦：比利時受讓/大球(2.5)