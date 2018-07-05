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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

蘇亞雷斯、卡瓦尼雙槍受傷 烏拉圭改以死守對抗法國？

張皓勛
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世足8強戰明晚將由「天藍軍團」烏拉圭與「高盧雄雞」法國兩隊打頭陣。兩支上輪分別打敗足壇兩大巨星C羅與梅西的勁旅，實力都有兩把刷子，高強度的對壘精彩可期。上演青春爆陣容完整的法國隊，目前較烏拉圭更被各界看好，烏拉圭除了要拿出超水準表現外，如何在前、中、後場三線運用與彌補，會是他們能否繼2010年南非世界盃勇奪季軍後再創佳績的關鍵。

蘇亞雷斯練習受傷、卡瓦尼則在上役受傷，8強賽能否出場成疑。 路透
蘇亞雷斯練習受傷、卡瓦尼則在上役受傷，8強賽能否出場成疑。 路透

雙槍有傷鋒線火力打折 能否拿出B計畫很重要

烏拉圭雙槍無疑是球隊進攻的最大武器，兩人在前4戰中包辦全隊7顆進球中的5球，是主要的火力來源，不過現在卻有變數傳出。上一戰獨進2球的致勝功臣卡瓦尼(Cavani)在比賽中受傷被C羅攙扶出場，左小腿傷勢讓他近日都無法參與團隊訓練，可能無法趕上這場世紀對決，若他真的傷缺無緣此役，烏拉圭的鋒線將會呈現機翼斷半邊的艱困情況，攻擊火力勢必大打折扣。

而另一大前鋒蘇亞雷斯(Suarez)也在訓練中傳出傷情，右腿受傷的他雖在治療後重返訓練，但後續身體狀態如何有待觀察。就算他能帶傷上陣，在少了卡瓦尼的配合下破壞力恐怕還是有限，主教練能否拿出B計畫因應很重要。目前預估可能由斯圖亞尼(Stuani)頂上卡瓦尼傷缺的位子，這位效力西甲的好手上季有超過20顆進球的演出，能否複製聯賽的好表現有待觀察。另外烏拉圭也有可能直接改採5-4-1的陣型力求死守，不過這會讓原本大家預期的對攻大戰有所變調。

隊長高汀要肩負起後防大任。 路透
隊長高汀要肩負起後防大任。 路透

中場創造力有限 定位球與防守反擊要把握

前兩屆世足，烏拉圭都有2010年金球獎得主佛蘭(Forlán)在中場穿針引線，這位出身前鋒的好手，有著一般前鋒所沒有的視覺感與創造力，他是雙槍能有許多進球機會的幕後功臣，可惜他退休後後繼無人，本屆世足烏拉圭並沒有能獨當一面的大腦型中場，這也是主教練為何決定以4-4-2陣型主打防守反擊的原因。他們先前遭遇對手的中場戰力都並非頂尖，俄羅斯是靠身材與地主優勢踢球，而葡萄牙則是C羅的一人球隊，此役要面對法國由博格巴(Pogba)與坎特(Kante)坐陣豪華中場，烏拉圭中場疲軟的問題將會被放檢視。

防守反擊的良機可遇不可求，尤其雙槍有傷在身，且法國後防表現穩定的下，烏拉圭除了要把握難得的反擊機會外，能否把握定位球的攻勢也很重要。他們首戰就是靠開出自由球後的頭錘破門拿下勝利，對戰地主俄羅斯的比賽中也是靠蘇亞雷斯操刀自由球破門，可見定位球是烏拉圭另一大進球機會，有隊長高汀(Godin)這位高空球爭頂大師在陣中，定位球會是他們能否翻轉劣勢的關鍵。

烏拉圭防線雙塔之一西梅內斯。 路透
烏拉圭防線雙塔之一西梅內斯。 路透

防線雙塔讓人放心 逼和對手就算成功

銅牆鐵壁的防守是烏拉圭能踏入8強大門的最大原因，更是他們此役鋒線戰力打折下續命的本錢。由高汀及西梅內斯(Gimenez)這對馬競隊友搭檔的中衛組合表現讓人放心，在運動戰沒讓對手進過球，小組賽零封對手，僅在對決葡萄牙的16強賽被佩佩(Pepe)頂入角球，防線可說是固若金湯，不過這次他們將面臨更大考驗。有別於葡萄牙只要盯住C羅，攻擊火力就沒太大的威脅，面對多點開花的法國，除了要守住上戰英雄年僅19歲的小將姆巴佩(Mbappe)，還要對抗支典型中鋒吉魯(Giroud)在禁區內的攪和，以及格里茲曼(Griezmann)的前插進攻，力保不失並不輕鬆。除了靠後衛線力扛外，心態也很重要，必須由全員的退防來守住對方強烈的砲火，並不能有絲毫的閃失或差池。

這場比賽烏拉圭必須從防守做起，絕不是跟鋒線戰力爆表的法國拚對攻，法國雖有當家門神洛里斯(Lloris)與多位射手坐鎮，但他們肯定不想把比賽拖入PK。若烏拉圭能抓準對手這樣的心態，將比賽逼入延長，或許能在法國心急下找到契機，而在PK戰中的心態上也未必是弱勢的一方，這樣就有機會上演爆冷扳倒對手的驚奇。

世足烏拉圭蘇亞雷斯卡瓦尼

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張皓勛

流著打棒球的血液，卻有著愛看足球的靈魂。現任足球王者雜誌、運動視界等平台作家，及SSU中區特派員。夢想是用文字記載汗水重量下的感人故事。勛雞的體育暢談天地

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