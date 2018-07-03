領先2球為何不力守保勝？因為不適合日本神風特攻戰法

逼和英超球星馬內(Mane)領軍的塞內加爾，再讓本屆冠軍熱門比利時差點打包回家。日本 踢出自己球風，成為亞洲唯一殺入16強的球隊，讓人看到東亞足球的進步與決心。

西野朗(左)接手後卻用他的魔法為日本隊帶來不同氣象。 美聯社

臨危受命掌帥印的西野朗上任前，日本隊可說是風雨飄搖，面臨主教練與足協不和的內憂與身陷死亡之組的外患雙重夾擊，3月面對馬利與烏克蘭的兩場友誼賽都無法取勝，內容更是踢得相當糟糕，讓國內與國外的媒體都紛紛看雖他們前景，認為日本會和其他亞洲球隊一樣小組賽就打包回家。然而西野朗接手後卻用他的魔法為日本隊帶來不同氣象。

上任之初，西野朗領軍的日本在熱身賽苦吞二連敗，而且一球未入飽受批評。身為進攻足球的信仰者，西野朗決定走回老路，在最後一場熱身賽放棄三中衛陣行，恢復日本傳統的4-2-3-1傳控踢法，並試著啟用乾貴士、柴崎岳等具有創造力，卻不在原先計劃藍圖中的球員先發，這些調整馬上收到效果。最終日本4：2戰勝巴拉圭，乾貴士也用兩顆進球回報西野朗給的機會，日本士氣大振，這戰成為日本表現脫胎換骨的最大轉折。

從小組賽首戰，日本就展現強烈的求勝心，雖在上半場因門將川島勇嗣的隱形失誤遭扳平，但卻不甘於和局，下半場陸續換上中前場球員試圖強攻，最終在第73分鐘靠大迫勇野頭槌敲開大門搶下勝利。

第二戰面對身材與速度都更具優勢的塞內加爾，日本毫無懼色與對手展開互轟大戰，更在平手時換上宇佐美貴史持續搶攻，而不是換上防守型球員守住和局，這樣進攻足球不僅球迷看得爽快，也把日本的搶勝決心展露無遺。

最後一場小組賽，日本輪換一些主力先發，但在陣型上並無太大調整，力求搶下晉級資格。雖在最後十分鐘上演「默契足球」試圖搓掉時間，希望靠比較黃牌數晉級而飽受批評，但這也是個不得不且大膽的決定。日本不是不攻，是承受不起對方防守反擊帶來的破門威脅或吃牌危機。

昨晚的比賽日本堅守著自己的信念，上半場積極逼搶，並試圖搶下中場主控權與控球率，絲毫沒有想和比利時逼進延長賽的龜縮想法，而是想在正規時間內一決高下。下半場開場他們也迎來想要的結果，原口元氣與乾貴士相繼具有難度的射門破網，讓日本半隻腳踏入八強大門，看見創造歷史的契機，可惜難擋比利時的變陣與身材優勢的頭槌轟門，遭迅速追平，晉級機會瞬間化為泡影。

西野朗決定在81分鐘進行雙對位換人，而不是由防守球員入替鋒線，以求逼入延長甚至PK大戰決勝負，這是個大膽卻說不上錯誤的決定，他只是貫徹自己的足球哲學，「進攻就是最好的防守」他是這麼深信著，可惜他換下的是全場表現優異並曾傳出完美助攻的柴崎岳，以為攻守均衡的山口螢除了可以在攻擊端穿針引線，還可以稍微加強中場防守，沒想到山口螢卻在比利時最後一波反擊中未能攔下對手，讓日本嘗到出局的苦果。

日本不學俄羅斯鐵桶守成就好呢？這或許不適合日本。 美聯社

「成也攻擊，敗也攻擊。」你或許會問為何日本不學俄羅斯鐵桶守成就好呢？抱歉，這或許不適合日本，至少西野朗是這麼認為。一方面日本整場防守身材與速度都較具優勢的比利時下來，體力已接近極限，而且對手強勢追平士氣提升，難保延長賽30分鐘能力守不失；另一方面日本對於點球PK大戰並沒有太大的信心，特別是門將川島勇嗣已經35歲狀態下滑，恐難與正值生涯顛峰的庫斯圖瓦(Courtois)作抗衡。

大膽的賭注下，最終幸運女神並沒有選擇站在日本這一方。這場史詩級戰役日本雖沒成功，而是壯烈成仁，但一決死戰的勇氣與精神，絕對值得給予掌聲，更是所有亞洲球隊該效法的榜樣。