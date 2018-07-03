udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足專欄

日本黃金世代功成身退 中生代展露頭角值得期待

張皓勛
用LINE傳送

「藍武士」距離創造歷史只差一步之遙，對決比利時16強賽，日本在不被看好下展現韌性，上半場逼平對手，下半場更曾靠左右路兩位好手乾貴士與原口元氣的射門取得2：0領先，8強門票幾乎到手一半。無奈難擋「歐洲紅魔」變陣後的高空轟炸，加上體能下滑，沒能守住補時階段對手快速反擊「絕殺」，最終無緣創造奇蹟。

日本黃金世代功成身退。 美聯社
日本黃金世代功成身退。 美聯社

賽後「日本一哥」本田圭佑正式宣布告別世界盃賽場，將機會留給年輕人，是否退出國家隊仍在考慮當中。雖無法領日本殺入8強，畫下完美句點，但他與香川真司、岡崎慎司等黃金世代，能在經歷陣前換帥風波帶領球隊從小組賽突圍，並在16賽時讓比利時嚇出一身冷汗，也算是功成身退了。

本田圭佑、香川真司、岡崎慎司都是世足賽的三朝元老，自2010年南非世界盃起隨日本隊征戰，寫下不少輝煌紀錄。雖近年來曾遭棄用，但在換帥風波後重新歸隊，在這次比賽各有精彩表現，充分發揮老將價值，也報答主教練西野朗給予的機會。

香川真司在小組賽首戰點球破門，攻入日本此屆賽事第一顆進球，助球隊搶下開門紅。本田圭佑則扮演板凳暴徒，首戰替補上陣就傳出致勝助攻，次戰更有著英雄命，踢入追平進球完成連三屆進球的紀錄。而身為現役最多進攻球者的岡崎慎司，雖本屆因傷所苦無太多具體表現，但他的出賽適時調節了主力鋒線的體能，同樣功不可沒。三人在告別前展現出老將不死的鬥志，也幫助年輕球員成長不少。

本田圭佑。 路透
本田圭佑。 路透

隨著黃金世代的謝幕，日本迎來換血的考驗，這次多位中生代好手展露頭角，讓日本的前景依舊令人期待，明年的亞洲盃會是正式接班證明自己的舞台。

鋒線上，28歲的大迫勇證明了自己在德甲的蛻變，這次不僅在首戰攻入關鍵球，更在防守端上展現積極態度，身為稀有的支點型前鋒，他將會是日本未來不可或缺的要角。另一位25歲的前鋒武藤佳紀，雖這次表現舞台較少，但勤奮的跑動與精湛的射術，讓日本在較薄弱的攻擊線上找到新希望。

中場方面，柴崎岳的表現有目共睹，這次稱職扮演大腦的角色，在後腰的位子上不僅積極搶斷，也傳出不少漂亮穿越球，昨晚日本的首開紀錄，就是他一記漂亮的助攻，沉穩的表現展現出他在西甲磨練下的成長，是這次日本能創造佳績的幕後英雄。

後防方面日本也有新秀竄起，來自國內聯賽鹿島鹿角隊的年輕中衛昌子源，最後階段擠下前輩槇野智章搶下先發，並在比賽中多次看到他力扛法爾考(Falcao)、盧卡庫(Lukaku)等世界級前鋒的身影，為日本老化後防注入新的活水。

日本這屆賽事的好表現，是老少齊心打下的結果。面對世代交棒來臨，中生代好手不僅吸收了老大哥經驗，更展現出捨我其誰的決心。除上述提到的好手，這次沒入選的堂安律、久保裕也、中島翔哉也都是年輕有潛力的好手。或許遭逆轉飲恨是個難以接受的結果，但擦乾淚抬起頭，日本的青春風暴仍在上演，未竟志業正等著這些後起之秀去完成。

世足日本西野朗本田圭佑

留言

張皓勛

流著打棒球的血液，卻有著愛看足球的靈魂。現任足球王者雜誌、運動視界等平台作家，及SSU中區特派員。夢想是用文字記載汗水重量下的感人故事。勛雞的體育暢談天地

作者其他文章
熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top