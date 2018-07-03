日本黃金世代功成身退 中生代展露頭角值得期待

「藍武士」距離創造歷史只差一步之遙，對決比利時16強賽，日本 在不被看好下展現韌性，上半場逼平對手，下半場更曾靠左右路兩位好手乾貴士與原口元氣的射門取得2：0領先，8強門票幾乎到手一半。無奈難擋「歐洲紅魔」變陣後的高空轟炸，加上體能下滑，沒能守住補時階段對手快速反擊「絕殺」，最終無緣創造奇蹟。

日本黃金世代功成身退。 美聯社

賽後「日本一哥」本田圭佑 正式宣布告別世界盃賽場，將機會留給年輕人，是否退出國家隊仍在考慮當中。雖無法領日本殺入8強，畫下完美句點，但他與香川真司、岡崎慎司等黃金世代，能在經歷陣前換帥風波帶領球隊從小組賽突圍，並在16賽時讓比利時嚇出一身冷汗，也算是功成身退了。

本田圭佑、香川真司、岡崎慎司都是世足 賽的三朝元老，自2010年南非世界盃起隨日本隊征戰，寫下不少輝煌紀錄。雖近年來曾遭棄用，但在換帥風波後重新歸隊，在這次比賽各有精彩表現，充分發揮老將價值，也報答主教練西野朗 給予的機會。

香川真司在小組賽首戰點球破門，攻入日本此屆賽事第一顆進球，助球隊搶下開門紅。本田圭佑則扮演板凳暴徒，首戰替補上陣就傳出致勝助攻，次戰更有著英雄命，踢入追平進球完成連三屆進球的紀錄。而身為現役最多進攻球者的岡崎慎司，雖本屆因傷所苦無太多具體表現，但他的出賽適時調節了主力鋒線的體能，同樣功不可沒。三人在告別前展現出老將不死的鬥志，也幫助年輕球員成長不少。

本田圭佑。 路透

隨著黃金世代的謝幕，日本迎來換血的考驗，這次多位中生代好手展露頭角，讓日本的前景依舊令人期待，明年的亞洲盃會是正式接班證明自己的舞台。

鋒線上，28歲的大迫勇證明了自己在德甲的蛻變，這次不僅在首戰攻入關鍵球，更在防守端上展現積極態度，身為稀有的支點型前鋒，他將會是日本未來不可或缺的要角。另一位25歲的前鋒武藤佳紀，雖這次表現舞台較少，但勤奮的跑動與精湛的射術，讓日本在較薄弱的攻擊線上找到新希望。

中場方面，柴崎岳的表現有目共睹，這次稱職扮演大腦的角色，在後腰的位子上不僅積極搶斷，也傳出不少漂亮穿越球，昨晚日本的首開紀錄，就是他一記漂亮的助攻，沉穩的表現展現出他在西甲磨練下的成長，是這次日本能創造佳績的幕後英雄。

後防方面日本也有新秀竄起，來自國內聯賽鹿島鹿角隊的年輕中衛昌子源，最後階段擠下前輩槇野智章搶下先發，並在比賽中多次看到他力扛法爾考(Falcao)、盧卡庫(Lukaku)等世界級前鋒的身影，為日本老化後防注入新的活水。

日本這屆賽事的好表現，是老少齊心打下的結果。面對世代交棒來臨，中生代好手不僅吸收了老大哥經驗，更展現出捨我其誰的決心。除上述提到的好手，這次沒入選的堂安律、久保裕也、中島翔哉也都是年輕有潛力的好手。或許遭逆轉飲恨是個難以接受的結果，但擦乾淚抬起頭，日本的青春風暴仍在上演，未竟志業正等著這些後起之秀去完成。