阿根廷的背水一戰 如何解放梅西成關鍵

阿根廷小組賽首戰遭冰島以1：1被逼和，再度凸顯「潘帕絲雄鷹」只靠梅西(Messi)「一人球隊」問題，也讓身陷死亡之組的他們晉級蒙上一層陰影，下一戰將強碰擁有多位歐洲聯賽球星的「格子軍團」克羅埃西亞，對手雖從附加賽出線，但這次陣容堪稱自1998年勇奪季軍後最完整，實力不容小覷，首戰以2：0擊敗奈及利亞，充分展現球隊特色與紀律。阿根廷面對強敵壓境與背水一戰的壓力，主教練桑保利(Sampaoli)如何變陣因應並設法解放「王牌」梅西將成關鍵。

梅西懊惱。 美聯社

對陣冰島之役，桑保利擺上4-2-3-1陣型應戰，用馬斯切拉諾(Mascherano)與比格利亞(Biglia)兩位偏防守型的中場出任雙後腰，希望能與梅西組成鐵三角鞏固中場要塞。然而兩位資深老將雖防守強悍也有不錯的鏟斷能力，但缺乏組織與創造力，僅能由梅西後撤拿球，並連續盤帶過人尋找契機。

無奈這正陷入冰島的圈套，他們在中路佈下重兵，梅西一觸球就至少有兩到三人針對性盯防，就算他突破重圍也還與球門有段距離，僅能靠遠射嘗試破門，無法造成太大威脅。加上最佳拍檔左路的「天使」迪瑪利亞(Di María)本季上場時間不固定，身手已不及四年前，難在邊路撕裂防線並拉開空間，使阿根廷難破冰島鐵桶陣，吞下遭逼和的苦果。

然而「藍白軍團」接下來路只會越來越難走，下一戰要對壘的克羅埃西亞戰力更加完整，主踢的4-2-3-1中，由拉傑迪奇(Rakitić)與莫德里奇(Modrić)組成的雙後腰堪稱世界頂級，兩人都來自西甲聯賽，對梅西相當熟悉，特別是拉傑迪奇與梅西是職業隊巴薩隆那的隊友，他已放話要將如何守死梅西的方法獻技給主帥，且他腳法精湛、斷球及時，應會在中路直接對位梅西，雖難靠一己之力守住球王，但肯定會對梅西帶來不小麻煩。

而他的搭檔莫德里奇雖身體對抗性稍差且擅防守，但節奏掌握與組織能力一流，會讓中場積弱的阿根廷難以掌握球權，要發動有系統的進攻也就更加困難。此外格子軍團還有一項秘密武器，那就是同樣來自西甲的科瓦濟奇(Kovačić)，防守不錯的他前一戰替補上陣守住勝局，此役可能首發出任防守中場，讓莫德里奇往前推踢前腰位子，若由這三位西甲戰將共築中場屏障，阿根廷要突破並不容易。

主教練桑保利也深知此役的艱辛與球隊困境，在周二練習中嘗試了另一套3-4-3陣型，企圖為阿根廷找出路。然而不管最終沿用4-2-3-1的四後衛體系，還是賭上3-4-3的三中衛體系放手一搏，最重要的還是要讓梅西能發揮最大破壞力，阿根廷才有勝算。而要如何解放梅西呢?主要有兩個方向必須去努力。

首先是要有人跳出來分擔梅西的壓力並引開對手盯防，才能讓球王有更多的發揮空間。不同於職業隊上有伊內斯塔(Iniesta)、布茲克斯( Busquets)等大師級中場球員，使梅西能透過精準的小組短傳滲透找到破門契機，並在禁區附近拿球造成極大威脅。扛下國族寄託的他在國家隊責任更為重大，不僅需後撤拿球組織與分球，還要盤帶突破並攻門，疲於奔命下表現自然受影響。

在英超踢球的拉齊尼(Lanzini)盤帶優異且傳球具創造力，加上踢法與梅西類似，原被桑保利視為戰術體系下的重要一員，希望兩人的搭檔能為阿根廷攻擊帶來化學效應，不料他因膝蓋十字韌帶傷勢無緣本屆賽事，也打亂教練的布局。上一戰桑保利決定先擺上老經驗的比格利亞穩定戰局，但發現他在攻擊面上毫無建樹，因此第54分鐘便當機立斷派上更偏進攻型的中場班內加(Banega)力圖扭轉情勢，他上場後確實有幾腳不錯的傳球，阿根廷進攻也更流暢，但始終難有突破性演出，桑保利下一戰需找出其他對策來因應。

洛塞爾索(Lo Celso)或許會是分擔球王重任的不錯選擇，這位來自「大巴黎」的22歲小將左右腳功夫均衡，傳球視野遼闊進攻欲望也很強烈，將為阿根廷攻擊端帶來不同元素，是桑保利可考慮啟用的奇兵之一。

而除他之外，阿根廷還有一張王牌始終沒打出來，那就是有「梅西接班人」之稱的迪巴拉(Dybala)，這位尤文前鋒不僅能在邊路傳中，還能在中場組織攻勢，且與梅西同樣擅長左腳的他不管是處理自由球，還是執行遠射都很拿手，可有效減輕老大哥的負擔，讓梅西的站位往更靠近球門的右前方部屬。若桑保利能趕緊找出口中「兩人踢法無法融合的解決之道，讓雙星同時登場，阿根廷的攻擊將直接提升不少檔次。

梅西與隊友保持訓練。 美聯社

邊路突破能否更具侵略性則是解放梅西另一大關鍵

上一戰迪馬利亞在左路狀態失神，而右路的梅薩(Meza)表現也乏善可陳，兩翼無法打開並拉出空間下，對手便能無後顧之憂的盯死中路的梅西，這樣的劣勢直到小將帕文(Pavón)被換上場才有所改變。面對克羅埃西亞的比賽邊路發揮將至關重要，對手主打的4-2-3-1陣行中，兩翼防守並不算頂級，如能有效突破，阿根廷的打法會更加多元，中路的梅西也將會有更大的揮灑空間。

把前一戰替補上陣表現可圈可點的帕文拉上先發會是不錯的選擇之一，而阿根廷其實還有一項妙計，那就是讓原本的先發中衛羅霍(Rojo)改踢左後衛，他上屆世足就在左後衛位子上繳出亮眼成績為阿根廷拿下亞軍，若能善用他優異的前插傳中能力輔助同在左路的迪馬利亞，使其不陷入單打獨鬥的局面，有機會收到不錯效果。

此外將梅西在3-4-3陣型中擺上右路則是桑保利另一道應變方針，這踢法究竟只是在練習中出現，還是會於明天凌晨比賽中採用有待觀察。能讓梅西稍微移往邊路更靠前未嘗不是壞事，但阿根廷能否能在中場拿得住球將是一大隱憂。

除了如何解放梅西，讓鋒線火力最大化極為關鍵，老化的防線能否頂住對手豪華中前場的轟炸也很重要。特別是克羅埃西亞陣中不僅有中場穿針引線大師、速度飛快的邊鋒，還有身材高大的支點型箭頭曼祖迪(Mandžukić)，這位射術精湛、頭槌功夫了得，還具策應能力的好手會是阿根廷後防線最大的威脅。

派上陣中身高最高的中衛法齊奧(Fazio)來增加高空球的解危能力，或由身材壯碩硬朗的莫卡多(Mercado)出任先發都是不錯的因應方式，就看主教練最後怎麼取捨。另外桑保利是否真會變陣，直接擺上三中衛來穩住防線也值得觀察。