世足時光機 十大經典時刻事件簿

世界盃自1930年開踢以來，歷經無數場經典戰役，孕育出無數位巨星，更有著許多歡笑與淚水交織出的故事及回憶。本文將帶您搭上時光機，再次細細品味這88年來，世界盃十大難忘的經典時刻。

1958-見證17歲球王比利誕生

17歲，一個青澀懵懂的年紀，比利(Pelé)卻用他那優美而華麗的森巴球風，讓人們見證一代球王的誕生。1958年瑞典世界盃，比利以17歲稚齡入選巴西國家隊，並在小組賽最後一場對上蘇聯的比賽完成了自己世界盃舞台的首秀。進入淘汰賽，比利開始展露頭角，八強戰巴西靠他踢入致勝球順利晉級，接著四強戰，比利「橫空出世」上演帽子戲法，以完美表現力壓奪冠熱門法國闖入決賽。

「巴西球王」比利是世界盃決賽史上最年輕的進球球員，當年他僅17歲就對法國演出帽子戲法震驚全球。 美聯社

交手地主瑞典的決賽中，比利再度有亮眼表現，巴西2：1領先下，他以一記與隊友配合的漂亮進球為球隊鎖定勝局，成為世界盃決賽史上最年輕的進球球員，讓世人在斯德哥爾摩記住了這位偉大球星的名子，球王就此誕生。

1986-馬拉度納上帝之手

1986年墨西哥世界盃，正值當打之年的球王馬拉度納( Maradona)，憑一己之力率阿根廷過關斬將，捧起隊史第二座大力神盃。那屆賽事最難忘的莫過於阿根廷對壘英格蘭的八強賽，下半場第51分鐘，馬拉度納門前驚天一點，為阿根廷首開紀錄，而那一幕正是著名的「上帝之手」；4分鐘後他在場上連過連六人，上演20世紀最經典的「世紀進球」，靠他兩顆神奇進球，阿根廷終場2：1淘汰英格蘭。

如果沒有馬拉度納(中)的「上帝之手」，阿根廷很有可能無法在當年世界盃奪冠。 美聯社

「一半靠我的頭，一半靠上帝之手」這是馬拉度納賽後的解釋。2002年他在自傳中承認那顆進球確實是靠他的手點進，沒有所謂上帝之手，在進球後他還告訴隊友：「快來抱我慶祝，否則裁判會取消進球。」對於這顆不榮譽的進球他表示不曾感到後悔，他說：「只要能幫助阿根廷拿冠軍，什麼事我都願意做。」然而隨著本屆賽事引進VAR技術，「上帝之手」將成為歷史，不太可能在未來的比賽中出現。

1994-巴吉歐踢飛點球

「那一踢影響了我多年。」1994年美國世界盃，留著帥氣辮子頭的巴吉歐(Baggio)，挾著前一年風光勇奪歐洲與世界足球先生的雙料榮耀，在當屆賽事淘汰賽階段獨進五球，率義大利挺進決賽，成了國民英雄。然而決賽中的一腳，不僅讓他從天堂落入地獄，也改變了他的一生。巴西與義大利在決賽中殺得難分難捨，雙方被迫以PK大戰決勝負，背負著國族的期待，他專注地凝視著球，奔跑奮力一踢，皮球從橫樑上飛去，宣告了義大利奪冠夢碎，悲情英雄之名從此伴隨一生。

巴吉歐在1994年世界盃一夫當關，卻敗在最後的一記12碼罰球，終生無緣大力神盃。 美聯社

四年後他再度迎來主罰點球的挑戰，這次他克服心魔成功將球送入球門，成了足壇最勵志的一段佳話。然而曾經的遺憾卻無法彌補，巴吉歐終其一生無緣捧起大力神盃，短短12碼的距離，成為他心中最遙遠的距離，「憂鬱王子」非他莫屬。

2002-羅納度發威巴西笑擁第五冠

1998年外星人羅納度(Ronaldo)囊括各大獎項，風光程度不可一世，外界都看好他能助森巴軍團在當年世界盃完成五冠王霸業。然而率領巴西一路過關斬將的他卻在遇上地主法國的決賽踢到鐵板，那場比賽羅納度的表現乏善可陳，幾乎形同消失，最終巴西以0：3兵敗法蘭西，而他則成了各界檢討的眾矢之的。

巴西球王比利曾這樣誇讚：「我的唯一傳人已經問世，他就是羅納度」！ 美聯社

四年後的日韓世界盃，羅納度身材已略為發福，外界對於歷經膝傷重創的外星人抱持著懷疑態度，但他卻用身手再次證明自己。那屆賽事他與小羅納度(Ronaldinho)、里爾瓦多(Rivaldo)所組成的3R組合殺片天下，小組賽輕鬆晉級，並接連擊敗由金童貝克漢 (Beckham)所領軍的英格蘭和當屆季軍土耳其，接著在決賽中一夫當關獨進兩球，力壓由門神卡恩守護的德國隊，沒讓四年前的憾事重演，助巴西完成五星榮耀，他自己也以八顆進球獲得金靴獎殊榮。

2002-貝克漢的經典復仇之役

1998年足球金童貝克漢(Beckham)首度踏上世界盃殿堂，當年僅23歲的他在小組賽替補上陣完成了世足賽首秀。那屆賽事英格蘭走來跌跌撞撞，以小組第二驚險挺進淘汰賽。十六強戰英格蘭遇上南美強權阿根廷，貝克漢原本能成為這場世紀之戰的英雄，開賽15分鐘他送出一次漂亮助攻，幫英格蘭首開紀錄。然而下半場開始僅2分鐘一切卻變了調，在一次爭搶球中他遭到西蒙尼(Simeone)從後方剷倒，血氣方剛的他用腳報復性地絆了對方，這個舉動沒逃過裁判法眼，一張紅牌將他送出球場，那場比賽阿根廷在點球大戰笑到最後，年輕氣盛的貝克漢則成了全英格蘭球迷眼中的罪人。

從哪裡跌倒就從哪站起來，貝克漢在1998與2002世足做了最佳示範。 美聯社

歷經四年的煎熬，2002年貝克漢掛上隊長袖標，帶領英格蘭再度出征世界盃，阿根廷與英格蘭冤家路窄，在小組賽再度相逢。這回成熟的隊長將憤怒與壓抑轉化為能量，在仇人西蒙尼的干擾下依舊穩健地踢進一顆12碼罰球，率隊以1：0擊敗藍白軍團，英格蘭順利闖入淘汰賽，足球金童，完美復仇。

2002-黑哨疑雲助南韓創歷史佳績

日韓世界盃南韓疑似買通裁判，讓義大利魂斷16強，自此將南韓球員列為拒絕往來戶。 美聯社

2002年日韓合辦世界盃，南韓發生黑哨疑雲殺入四強，成了那屆賽事的黑幕。從小組賽開始，南韓便與裁判站在同一陣線，對上葡萄牙的比賽中對手就有兩人因紅牌被逐出場。來到十六強賽裁判的黑哨更加離譜，南韓整場比賽多次以小動作侵犯對手，使義大利球員血濺球衣傷痕累累，然而主裁判莫雷諾卻視而不見，雙方以1：1殺入延長。加時賽，義大利隊長托蒂(Totti)在一次禁區爭球中遭明顯犯規，裁判卻判假摔給予黃牌，導致他兩黃換一紅提前離場，最終南韓靠黃金進球拿下勝利，這也使義甲聯賽從那之後徹底封殺韓國球員。

義大利王子托蒂在日韓世界盃因爭議判決出場，是世足賽最大黑幕。 美聯社

八強戰，來自埃及的裁判同樣用口中的黑哨助南韓一臂之力，那場比賽中他沒收了西班牙兩顆漂亮進球，最終雙方殺入PK大戰，南韓以5：3氣走對手闖進四強，西班牙也成了黑哨下的犧牲品。只能說當時國際足協副主席韓國人鄭夢準實在太過高竿，事後也曾表明「如果我有能力買通裁判，為什麼不呢？」間接坦承此事。儘管後來國際足協承認那幾場比賽的嚴重誤判，但足球員辛苦汗水下的努力卻早已無法挽回。

2006-席丹 的憤怒頭槌

席丹頭槌連續動作，看得出來他當下真的非常憤怒，也成為世界盃不朽畫面。 美聯社

2006年德國世界盃，34歲的法國球王席丹(Zidane)在淘汰賽階段大顯神威，率隊連克西班牙、巴西、葡萄牙等強權與義大利會師決賽。冠軍賽中席丹再度挺身而出，開賽僅七分鐘法國就靠他沉穩的操刀點球破門先馳得點，然而義大利隨後靠馬特拉齊( Materazzi)的頭錘搬平比數，兩隊正規時間踢完戰平因而殺入延長賽。就在加時賽終場前十分鐘，兩位先前進球的功臣再度成為主角，席丹因不滿馬特拉齊嘴裡唸唸有詞的挑臖，以他的光頭在對方胸口給予了一記憤怒頭槌，使其當場倒地，而他則被出示紅牌趕出場，無緣繼續替法國爭冠，留給球迷無限的錯愕與感慨。

席丹的「憤怒頭槌」，是他在世界盃的最後身影。 美聯社

然而到底是什麼話語刺激了一向冷靜的球王席丹呢？當事人馬特拉齊多年後表示，他當時是告訴席丹「比起你的球衣，我更喜歡你姐姐的。」因而激怒對方。而席丹則在受訪時解釋，因對手汙辱了他的母親與姊姊才因此大動肝火。究竟真相為何或許不再重要，因那記頭槌已成為席丹生涯中永遠的遺憾。

2010-德容 飛踹阿隆索

「南佩佩，北德容」是足壇兩大兇惡的防守悍將，前者以無影腳出名，後者則在2010年南非世界盃因「飛踹阿隆索事件」而讓世人記住他的狠樣。那屆賽事西班牙與荷蘭兩隊一路過關斬將會師決賽，兩隊的爭冠之戰鬥的火爆，裁判共給出十四張黃牌，荷蘭隊就吞了九張，也打破1986世界盃最多黃牌的紀錄，而當中最危險的一幕就出現在上半場，一次爭搶球中德容(de Jong)起腳直接踹中阿隆索(Alonso)胸口，他當場倒地表情痛苦不已，事後他表示回家脫下衣服還能看見鞋印。

德容(右)這一腳死裡逃生未被判紅牌，但當年還是無法助荷蘭踢下冠軍金盃。 美聯社

然而當下英國籍裁判韋伯卻僅給了德容一張黃牌，讓他死裡逃生，否則荷蘭可能早在上半場就陷入少打一人的艱難局面。韋伯多年後表示，當下他真的認為自己的判決是正確的，但後來才發覺其實自己是錯誤的。而那場比賽阿隆索撐到第87分鐘才下場休息，雖無敵艦隊最後奪冠，他卻因那記飛踢無緣在場上與隊友一同享受奪冠當下的喜悅。

2014-蘇亞雷斯 咬人事件

烏拉圭神鋒蘇亞雷斯(Suárez)，門前嗅覺敏銳且射術精湛，在烏拉圭與巴薩隆那陣中都是不可或缺的核心角色。然而相較於場上亮眼表現，球迷們對他出名的咬人事件更有印象，因此有「咬人蘇」的綽號。2014年世界盃小組賽，烏拉圭大戰義大利的終場前10分鐘，蘇亞雷斯在一次禁區爭搶時張大口狠咬了對方中衛耶利尼( Chiellini)一口，肩上的齒痕在轉播中清晰可見，成了那屆賽事經典的時刻之一。

蘇亞雷斯咬人是慣犯，2014世足右如法炮製，有球迷在賽前投注他會咬人而賺到大筆獎金。 美聯社

這驚天一咬也讓他完成了咬人的帽子戲法，此前他就曾在2010年與2013年兩度於聯賽中咬過對手。雖裁判當下並未給牌處分，但經國際足總討論後，決定祭出九場禁賽的重罰，蘇亞雷斯因此無緣十六強對決哥倫比亞的賽事，在少了他之下，卡瓦尼(Cavani)獨木難支，最終烏拉圭0：2敗北，無緣持續挺進。

2014-地主巴西遭血洗 創隊史最大比數輸球難堪紀錄

2014年世界盃，東道主巴西挾著地主球迷的加油打氣，挑戰史無前例的「六冠王」霸業。然而這場美夢卻在對戰德國的四強戰中徹底粉碎。對決哥倫比亞的八強戰中，巴西雖拿下勝利，但卻為四強遭血洗埋下伏筆，王牌球星內馬爾(Neymar)在那場比賽中遭對手衝撞傷及腰椎，無緣後續剩餘賽事，而隊長席爾瓦( Silva)則是領到黃牌，同樣無法在四強賽登場。

巴西在上屆世足遭到德國血洗，球員在場上的無力感畫面仍讓人印象深刻。 美聯社

少了兩大主力，巴西在四強戰歷經了一場慘痛屠殺。開賽第11分鐘德國就靠穆勒(Müller)率先破門，緊接著在第23到第29分鐘，德國開啟轟炸模式，短短6分鐘內狂進四球，徹底擊垮森巴軍團，場邊地主球迷紛紛落下失落的眼淚。儘管最後巴西靠奧斯卡(Oscar)進球，避免被零封的命運，但依舊改變不了被洗血的事實，終場巴西就以1：7遭痛宰，不僅無緣爭冠，更締造了隊史最大比數落敗的難堪紀錄，史稱「米內羅慘案」。