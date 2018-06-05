日本陣前換帥難救鋒線 藍武士晉級路艱辛

「東瀛軍團」日本隊，自1998年首度參加世足賽後，已連續6屆都沒缺席這項盛會，並曾於2002年「日韓世界盃」，以及2010年殺入16強。亮眼表現使得「藍武士」被公認是亞洲強權之一，在台灣擁有不少粉絲。

有「藍武士」之稱的日本國家足球隊，自1998年首度參加世足賽後，已連續6屆都沒缺席這項盛會，並曾於2002年「日韓世界盃」，以及2010年殺入16強。 美聯社

1980年《足球小將翼》漫畫推出，在日本掀起一波熱潮，日本足球從此時開始迅速發展。20幾年下來，目前不僅國內聯賽制度健全、旅歐踢球人數也逐漸增加，更成為僅次於棒球，日本第二大關注的運動項目。

然而2014世足賽卻讓日本人傷透了心。原本各界認為由本田圭佑、香川真司等領軍的「藍武士」，相較前一屆陣容更加完整。不料卻在小組賽首戰遭象牙海岸逆轉，緊接著又被希臘悶平，最終一勝難求，提前打包離開巴西。

賽後各界檢討聲浪排山倒海而來，日本足協喊出改革的口號，請來洋教頭哈利霍季奇(Vahid Halilhodzic)，希望他能帶領日本走出一條新的道路，沒想到卻將球隊推入另一個死亡深淵。他上任後雖大刀闊斧改革，但三年下來日本足球實力卻不見明顯成長，加上棄用大牌球星的政策，使他與日本足協的關係一直很緊張，休息室氣氛的維持更是一團糟。今年三月兩場友誼賽無法取勝，成為壓倒他的最後一根稻草。四月初日本足協正式決定陣前換帥，由技術委員西野朗臨危受命接下兵符。

上周日本坐鎮主場迎戰迦納，作為出征世界盃前的「壯行試合」，也是西野朗執教後首戰。最終日本0：2不敵迦納，賽後飽受各界看扁與批評，媒體更以「史上最弱日本隊」來消遣。隔日，西野朗公布了最終的23人名單，除原先因傷退出的老將清山敏弘，被捨棄的三人為淺野拓磨、三竿健斗、井手口陽介。落選的三人皆是中前場球員，可以看出本屆賽事西野朗目標從防守做起，再來尋求反擊機會，但這也讓人不禁懷疑日本鋒線的破門能力是否足夠。在近期風雨飄搖下，「藍武士」本屆世界盃之路恐怕不會走的太順遂。

日本陣前換帥，由西野朗臨危受命接下兵符。 美聯社

僅帶三前鋒 攻擊火力成隱憂

鋒線上，中島翔哉與久保裕也被視為兩大落選遺珠，特別是三月友誼賽有進球的中島翔哉，雖身材矮小，但充滿速度與爆發力，是日本缺乏的邊路突破型球員，沒能擠入名單十分可惜。而在淺野拓磨最後階段遭割愛後，日本此次俄羅斯之旅確定只帶三位前鋒，且三人各有優缺，並無絕對宰制力，攻擊火力令人擔憂。

擁有身材優勢的大迫勇也具牽制能力，是日本少有的支點型中鋒，加上近年來在德甲聯賽的歷練，使他被寄予厚望，目前在先發中鋒的競爭占據領先。不過他盤帶能力與射術普通，能否扛起破門大任有待觀察。另一名前鋒武藤佳紀，雖腳法與遠射優異，又具備突破能力及速度，但其身材普通，要能一對一吃掉對手高大中衛恐怕不易。而老將岡崎慎司身為目前國家隊進球王，有其本領在，但年紀稍長的他，體能會是一大考驗。另外他在單箭頭體系中發揮空間有限，勤於跑動尋找機會的他，也許在落後或教練變陣4-4-2打法下登場，會是使用他最好的時機。

在三人皆無一夫當關能力下，鋒線群的策應，以及中場傳導都十分重要。但若三位箭頭中沒人能適時跳出，提高門前把握度，而是平白浪費中場送出的大好機會，日本還是難從小組賽順利突圍。

中場攻防樞紐 世代磨合是關鍵

在日本主踢3-4-2-1陣型下，中場發揮至關重要，不僅需肩負起組織滲透的重任，還要扛下攔阻掃蕩的使命，來減輕後防壓力，工作吃重。

目前在攻擊端雙前腰位子上，主教練屬意宇佐美貫史，以及老大哥本田圭佑兩位影子前鋒出任首發，輔助單箭頭攻擊，但宇佐美貫史近期表現乏善可陳，若乾貴士傷勢復原順利，也有可能搶下先發。可踢左翼的他能與長友佑都連線，增加邊路攻擊破壞力，就算從板凳出發，以他優異的突破能力，將是日本陷入僵局時的秘密武器。

重返東洋武士陣中的本田圭佑，雖飽受各方質疑，但近期表現不錯。 路透

再次重返東洋武士陣中的本田圭佑，雖飽受各方質疑，但近期表現不錯，加上自由球及遠射能力仍在，依舊是日本不可或缺的要角。另一位國民英雄香川真司，自二月受傷後就無實戰紀錄，直到對陣迦納的友誼賽才替補上陣，狀態尚在調整中，加上新體系中一時還找不到適合他的位子，先坐替補，伺機而動的機會較大。不過他有著豐富的經驗，若能找回昔日身手，破壞力不容小覷，將會是日本力拚小組出線的一大助力。

相較於進攻，日本的中場防守更令人擔憂。尤其在原擔任主力後腰的隊長長谷部誠支援新體系的自由中衛位子後，剩餘的防守中場人選多數非傳統型後腰出生，像在西甲踢球的柴崎岳，雖組織與傳球都很出色，又有遠射能力與野心，但在防守上他相對遜色，加上身材劣勢，可能難擋同組J羅(James Rodríguez )、萊萬多夫斯基(Lewandowski)、或馬內(Mané)等世界級鋒線的侵略。若毫無牽制能力，讓對手能輕鬆的直接挑戰最後一道防線，日本的後防將險象環生。

另一位來自國內聯賽大阪櫻花的主力山口螢，雖能攻擅守，身手全面，且長年在國家隊擔任正選後腰，但在少了長谷部誠的搭配呼應下，恐怕獨木難支。而有著遠藤保仁接班人之稱的大島遼太，成長不如預期，入選名單飽受各界批評。主踢組織型中場的他，防守也並非強項，還常發生低級的傳球失誤，難與對手中場主力抗衡。

此次中場陣容中，選入多位時隔多年重返國家隊行列的老將，如何與前主帥時代拔擢出的新生代好手磨合，將是日本能走多遠的最大關鍵。在對戰迦納比賽中我們便能多次看到，球員們送出漂亮傳球卻無人接應的窘境，主因在於彼此間的想法不同與默契不足，所以儘快塑造出團隊齊心的共同意識，會是日本這支強調細膩技術性短傳配合球隊當前最大的課題。

三中衛力拱後防 溝通團結最重要

相較中前場，日本的後防是三線上較穩定的，特別在隊長長谷部誠支援三中衛體系後，為防線注入一劑強心針。其搭檔吉田麻也與槙野智章具身材優勢，腳法與心態也成熟，三人共築的防線雖稱不上銅牆鐵壁，但確實有一定水準。另外在板凳戰力方面也很充足，昌子源與植田直通兩位來自國內聯賽鹿島鹿角的新生代好手，基本功扎實，只是缺乏經驗，擔任替補很夠用。目前最重要的就是做好溝通，畢竟三中衛體系磨合不到兩個月，需要慎防站位重疊或漏人的情況發生。另外與門將間的溝通也有其必要，在對戰迦納的比賽中，被進的兩球都是因門將與防守者溝通不足，在門神川島永嗣反應力與狀態大不如前下，如何減輕其撲救壓力也很關鍵。

隊長長谷部誠支援三中衛體系後，為防線注入一劑強心針。 路透

而由長友佑都、酒井宏樹、酒井高德等旅歐派所負責的邊衛位子，並不需太過擔心，他們幾位都是正值當打之年，且經驗豐富的好手。不過在三中衛體系中，邊衛多半當翼衛來使用，且需配合陣容在三後衛與五後衛間變換。不僅需扛起邊路突破傳中的攻擊重任，還要適時回徹幫忙防守，跑動範圍可觀，體能將是一大挑戰。

內憂外患夾擊 力拚16強出線

這次的日本隊真的可說是受到憂外患夾擊。內憂方面，兵家大忌的陣前換帥，完全打亂備戰腳步，需在短期內適應新體系並非易事。所幸換帥後至少休息室不合的情形獲得解決。外患方面，日本所在的H組有來自三大洲的球隊共同競爭出線機會，雖組內沒曾奪冠過的超級強權，但對手實力都相當堅強，想晉級是必需經歷經一番苦戰。目前能做的就是在剩下兩場熱身賽中，盡快磨合並進入狀態，才有機會在不被看好下，創造奇蹟。