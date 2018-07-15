法、克爭霸 前半場定勝負

聯合報 趙榮瑞（國立台灣體育運動大學教授） 2018-07-15 00:19 用LINE傳送

論整體面向及實力而言，法國要奪冠的機會應該是優於克羅埃西亞，不過克國在對上丹麥、俄羅斯、英格蘭都在落後情況下逆轉勝，不得不佩服克國的韌性及顯現出來的強烈企圖心；若法國在比賽前段無法進球，比賽可能就會陷入苦戰，兩隊在正規賽也可能就會形成平手局面，比賽沒有到最後很難分出勝負。

法國陣中擁有許多身價不凡球星，前、中、後衛幾乎都是名門出身，在球場上個人技術都十分優異，其中對上烏拉圭及比利時的比賽，這三條線的表現都非常完美，從分組賽開始沒有看到明顯的弱點，若不出意外冠軍可說是非法莫屬。整體而言法國實力優於克國，特別是在防守上，法國應該會採取快速反攻擊的策略，把控球權讓給克國，逮到機會後再伺機利用姆巴佩的速度作反擊。

儘管法國整體實力及表現都非常不錯，但他們仍有一些缺點，開賽後球隊進入狀況較慢，因此開賽前十五分鐘沒有好好把握機會、展現專注力的話，可能就會陷入苦戰。

克國也不是好惹的，賽前外界都沒料想到這支球隊踢進冠軍賽，他們連續三場比賽踢滿一百廿分鐘，展現十分恐怖的體能，加上克國球員擁有強大的意志力及韌性，彌補了本身不足的地方；但克國防守較為不穩、定位球的處理也是比較傷腦筋的地方，加上後防轉身較慢，遇上姆巴佩這樣有速度的球員，是一大課題。