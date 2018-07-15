傳奇黑馬克羅埃西亞 要報20年前之仇

聯合報 記者毛琬婷／綜合報導 2018-07-15 00:05 用LINE傳送

克國隊長莫德里奇。 （法新社）

二○一八俄羅斯世界盃足球賽終於要進入最後階段，今晚兩支球隊將在盧日尼基體育場，決定誰能捧回「大力神盃」。冠軍賽將由「高盧雄雞」法國出戰「格子軍團」克羅埃西亞，根據法國當地媒體調查統計，超過七成法國國民對於自家球隊尋求隊史第二冠有信心。

世足冠軍賽球迷超興奮。 （法新社）

過去兩隊在國際賽五度交手，法國取得三勝二和的對戰不敗紀錄，且在一九九八年法國世足賽，兩隊就在四強賽中碰頭，當時法國以二比一擊敗克羅埃西亞，最終抱回隊史首冠，而落敗的克國獲得季軍，寫下「黑馬傳奇」。

相隔廿年後，兩隊再度在世足賽舞台碰頭，這次是在最終戰，克國希望能雪恥、奪下隊史首冠，後衛洛夫倫就曾表示，球隊或許有機會為廿年前的那場戰役復仇，不過這會是場艱難的比賽，要達成目標並不容易。

世足大力神盃。 （歐新社）

二○一六年的歐國盃決賽，賽前法國同樣被外界看好能夠擊敗葡萄牙奪冠，不過卻慘遭滑鐵盧，今年將避免重蹈覆轍。法國媒體賽前也在當地進行民調，有七成六的受訪者認為法國能奪冠，仍有一成四的人認為克國能成為第九支奪冠的球隊。

法國中場馬圖伊迪也認為，現在的法國與兩年前的那支球隊已截然不同，陣中球員年紀輕卻擁有豐富經驗且成熟思想，而克國連三場淘汰賽都踢滿一百廿分鐘，他認為這樣也不代表會削弱克國實力，「克國球員能力出眾且具有經驗，會對後防造成極大的威脅。」