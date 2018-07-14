世足季軍戰食之無味？ 過去還有魔咒纏身

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-14 11:48 用LINE傳送

比利時與英格蘭將繼小組賽後，再次於季軍戰交手。 美聯社

俄羅斯世足 賽今天晚間將由英格蘭 與比利時 進行季軍之爭，雖然兩軍都強調將會全力拿下這一勝，不過英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）卻認為，季軍賽是如同雞肋一般的存在，且在1986年到到2006年期間，還曾有過一段「季軍賽魔咒」。

英格蘭與比利時今天將繼小組賽後，再度於季軍戰碰頭，其中英格蘭主帥邵斯蓋特（Gareth Southgate）已提前預告將會針對陣容進行調整，而比利時可能也會為了幫助盧卡庫（Jordan Lukaku）與凱恩（Harry Kane）進行金靴獎 的爭奪而做出戰術上的調整。

不過對於兩支無緣爭冠的球隊還必須在季軍戰中出賽，英格蘭傳奇球星希勒在今天就直言，季軍戰是個相當愚蠢的存在，「世足賽三、四名決賽的設定是非常愚蠢的，因為沒有一個球員會對這場比賽感興趣。」

事實上在上屆世足賽期間，拿下季軍的荷蘭主帥范加爾（Louis van Gaal）就曾有過類似的說法，不過考量到賽事轉播、門票收入等因素，不少國際型的團體體育賽事仍都設有季軍戰，且在過往的世足賽上也曾出現過，像是今年凱恩與盧卡庫要在季軍戰爭奪金靴獎的狀況，其中1998年克羅埃西亞蘇克（Davor Suker）就是靠著季軍戰的進球奪下該屆金靴獎。

而在1986年到2006年間，還曾出現過「季軍戰魔咒」，在前5屆賽事中只要是參加季軍戰的兩支球隊，就會有一隊無法取得下一屆世足賽的參賽資格，而這樣的魔咒直到2006年才被德國與葡萄牙聯手打破，兩隊在2010年分別拿下第3名和晉級到16強，不過荷蘭在上屆巴西世足賽拿下季軍後，今年也再度缺席。