金球榮譽只是安慰獎？不成文規定讓得主成懸念

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-13 16:42 用LINE傳送

外界看好法國雙箭頭格里茲曼（左）與姆巴佩(右)是金球獎大熱門。 歐新社

俄羅斯世足 賽進入尾聲，大力神盃得主將在週末誕生，而誰能抱回世足金球獎 也會揭曉。本屆賽事梅西 、C羅 、內馬爾足壇三大巨星提前打包回家，讓其他好手有了出頭機會，加上各隊球星都有亮眼發揮，使得誰能獲得這份殊榮更加難以預料。

目前台灣運彩金球獎得主的賠率，以其他的1.4賠率最低，這當中可能性包含帶領「格子軍團」殺入決賽的莫德里奇(Luka Modric)，第二為法國新星姆巴佩(Kylian Mbappe)的1.75，而接續的是格里茲曼(Antoine Griezmann)10.5、阿札爾(Eden Hazard)25、博格巴(Paul Pogba)25、凱恩(Harry Kane)35。

不過除了場上好表現，還有些不成文的定律讓這項獎項得主存在懸念。首先是金球獎通常不頒給冠軍隊球員，因此又被人視為「安慰獎」，近五屆得主都不是冠軍隊球員，追溯上次奪冠並拿下金球獎的紀錄，已經是1994年巴西的羅馬尼奧。

若克羅埃西亞最終未奪冠，依照近年來的不成文規定，隊長莫德里奇很可能奪下金球獎。 歐新社

第二是金球獎通常不會頒給金靴獎 得主，所以帶領「三獅軍團」打出青春風暴的隊長凱恩，雖然本屆亮眼，但目前也不被外界看好可以搶下金球王寶座。

第三則是近幾屆金球獎得主球隊的贊助商幾乎都是愛迪達，只有2010年得主烏拉圭的佛蘭(Diego Forlán)是PUMA贊助，所以比利時儘管沒闖入冠軍戰，陣中的隊長阿札爾依舊有望來爭取金球獎。而且金球獎得主通常都頒給隊長，這會是他爭取這項榮譽的另一大優勢。

究竟「世足金球獎」將延襲不成文的傳統，還是出乎意料的頒給黑馬，週末就將揭曉，不管最後獎落誰家，都值得球迷拭目以待。