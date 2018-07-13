udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

金球榮譽只是安慰獎？不成文規定讓得主成懸念

聯合新聞網 文／張皓勛
用LINE傳送

外界看好法國雙箭頭格里茲曼（左）與姆巴佩(右)是金球獎大熱門。 歐新社
外界看好法國雙箭頭格里茲曼（左）與姆巴佩(右)是金球獎大熱門。 歐新社

俄羅斯世足賽進入尾聲，大力神盃得主將在週末誕生，而誰能抱回世足金球獎也會揭曉。本屆賽事梅西C羅、內馬爾足壇三大巨星提前打包回家，讓其他好手有了出頭機會，加上各隊球星都有亮眼發揮，使得誰能獲得這份殊榮更加難以預料。

目前台灣運彩金球獎得主的賠率，以其他的1.4賠率最低，這當中可能性包含帶領「格子軍團」殺入決賽的莫德里奇(Luka Modric)，第二為法國新星姆巴佩(Kylian Mbappe)的1.75，而接續的是格里茲曼(Antoine Griezmann)10.5、阿札爾(Eden Hazard)25、博格巴(Paul Pogba)25、凱恩(Harry Kane)35。

不過除了場上好表現，還有些不成文的定律讓這項獎項得主存在懸念。首先是金球獎通常不頒給冠軍隊球員，因此又被人視為「安慰獎」，近五屆得主都不是冠軍隊球員，追溯上次奪冠並拿下金球獎的紀錄，已經是1994年巴西的羅馬尼奧。

若克羅埃西亞最終未奪冠，依照近年來的不成文規定，隊長莫德里奇很可能奪下金球獎。 ...
若克羅埃西亞最終未奪冠，依照近年來的不成文規定，隊長莫德里奇很可能奪下金球獎。 歐新社

第二是金球獎通常不會頒給金靴獎得主，所以帶領「三獅軍團」打出青春風暴的隊長凱恩，雖然本屆亮眼，但目前也不被外界看好可以搶下金球王寶座。

第三則是近幾屆金球獎得主球隊的贊助商幾乎都是愛迪達，只有2010年得主烏拉圭的佛蘭(Diego Forlán)是PUMA贊助，所以比利時儘管沒闖入冠軍戰，陣中的隊長阿札爾依舊有望來爭取金球獎。而且金球獎得主通常都頒給隊長，這會是他爭取這項榮譽的另一大優勢。

究竟「世足金球獎」將延襲不成文的傳統，還是出乎意料的頒給黑馬，週末就將揭曉，不管最後獎落誰家，都值得球迷拭目以待。

近五屆世足金球獎得主
年分
球員
國家
當屆成績
2014
梅西(Lionel Messi)
阿根廷
亞軍
2010
佛蘭(Diego Forlán)
烏拉圭
殿軍
2006
席丹(Zinedine Zidane)
法國
亞軍
2002
卡恩(Oliver Kahn)
德國
亞軍
1998
羅納度(Ronaldo)
巴西
亞軍

金球獎世足C羅梅西金靴獎

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top