udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

本屆世足球星牌無用 克羅埃西亞靠團隊拚進決賽

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
用LINE傳送

克羅埃西亞總教練達利奇認為，今年世界盃球星牌沒用，而是團隊足球當道。 美聯社
克羅埃西亞總教練達利奇認為，今年世界盃球星牌沒用，而是團隊足球當道。 美聯社

頂級球星梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）及內馬爾（Neymar）都無法踢進四強，克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）認為，今年世界盃球星牌沒用，而是團隊足球當道。

「對我來說，梅西是世界上最棒的球員，內馬爾則非常接近。」達利奇表示：「不過今年世界盃圍繞著巨星打造的球隊沒辦法走很遠，反而是完整、團結的球隊能夠堅持到現在。」

達利奇就以自家球隊為例，克羅埃西亞近10年來也都強調球星，「我們雖然有一個個很好的球員，不過不夠團結，這就是我為什麼要將團結作為這支球隊的核心。」

今年世界盃許多強權提前出局，其中也爆出南韓擊敗德國、西班牙輸給俄羅斯等冷門，達利奇表示：「這是最奇妙的一屆世界盃，足球不斷的進化，如今所有球隊都能組織出完善的防守，所以沒有一面倒的比賽，團隊才是一切。」

雖說沒有頂級球星，但克羅埃西亞陣容完整，中場有莫德里奇(（Luka Modric）、拉基提奇（Ivan Rakitic）兩位來自皇家馬德里、巴賽隆納的靈魂人物，曼祖基奇（Mario Mandzukic）更曾幫助拜仁慕尼黑拿下歐冠盃冠軍。

莫德里奇、曼祖基奇及佩里希奇（Ivan Perisic）在本屆世足各進2球，已是克羅埃西亞最多，但排不進金靴榜前10，不過團隊有8人進球，攻進11顆球是第三多，100次射門則僅次於巴西，在四強中最多。

克羅埃西亞莫德里奇曼祖基奇達利奇

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top