本屆世足球星牌無用 克羅埃西亞靠團隊拚進決賽

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-13 10:55 用LINE傳送

克羅埃西亞總教練達利奇認為，今年世界盃球星牌沒用，而是團隊足球當道。 美聯社

頂級球星梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）及內馬爾（Neymar）都無法踢進四強，克羅埃西亞 總教練達利奇 （Zlatko Dalic）認為，今年世界盃球星牌沒用，而是團隊足球當道。

「對我來說，梅西是世界上最棒的球員，內馬爾則非常接近。」達利奇表示：「不過今年世界盃圍繞著巨星打造的球隊沒辦法走很遠，反而是完整、團結的球隊能夠堅持到現在。」

達利奇就以自家球隊為例，克羅埃西亞近10年來也都強調球星，「我們雖然有一個個很好的球員，不過不夠團結，這就是我為什麼要將團結作為這支球隊的核心。」

今年世界盃許多強權提前出局，其中也爆出南韓擊敗德國、西班牙輸給俄羅斯等冷門，達利奇表示：「這是最奇妙的一屆世界盃，足球不斷的進化，如今所有球隊都能組織出完善的防守，所以沒有一面倒的比賽，團隊才是一切。」

雖說沒有頂級球星，但克羅埃西亞陣容完整，中場有莫德里奇 (（Luka Modric）、拉基提奇（Ivan Rakitic）兩位來自皇家馬德里、巴賽隆納的靈魂人物，曼祖基奇 （Mario Mandzukic）更曾幫助拜仁慕尼黑拿下歐冠盃冠軍。

莫德里奇、曼祖基奇及佩里希奇（Ivan Perisic）在本屆世足各進2球，已是克羅埃西亞最多，但排不進金靴榜前10，不過團隊有8人進球，攻進11顆球是第三多，100次射門則僅次於巴西，在四強中最多。