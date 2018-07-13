首闖世足決賽 克國邀1998季軍班底現場觀戰

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-13 09:46 用LINE傳送

克國足協今天宣布，15日的決賽舞台上將有特別嘉賓，1998年的季軍隊伍將來到現場共襄盛舉。 圖擷自 HNS | CFF推特

克羅埃西亞 隊史首度進軍世界盃決賽，改寫1998年拿下季軍的最佳成績，克國足協今天宣布，15日的決賽舞台上將有特別嘉賓，1998年的季軍隊伍將來到現場共襄盛舉。

克羅埃西亞於1991年獨立，1998年首度進軍世界盃就直闖4強，直到對上法國 才以1：2落敗，隨後在季軍戰以2：1擊敗荷蘭；克國在接下來4屆世界盃共3度參賽，全數停留在小組賽，直到今年才再度挺進淘汰賽，且連闖3關收下隊史首張決賽門票。

20年前沒能闖過法國這關，克羅埃西亞今年再度挑戰，也確定將邀當年季軍班底來到現場，克國足協於官網上宣布這項消息，總教練「Ciro」布拉澤維奇（Miroslav Blažević）領軍的1998年世界盃代表隊全體人員，將來到俄羅斯莫斯科，作為決賽的座上賓。

克羅埃西亞主帥達利奇 （Zlatko Dalic）曾在2000年代初期作為布拉澤維奇的左右手，兩人亦師亦友，至今仍保持聯繫，達利奇執掌國家隊兵符後，也曾打電話詢問過布拉澤維奇的建議。達利奇表示，「我和Ciro保持聯繫，我希望他能來到決賽現場，我希望他們全隊都能來。」

1998年季軍班底已有好幾人目前已在俄羅斯，當年金靴獎得主蘇克（Davor Suker）正是現任克國足協主席，波本（Zvonimir Boban）則於FIFA任職，拉蒂奇（Drazen Ladic）和姆米奇（Marjan Mrmic）在達利奇的教練團陣中，畢利奇（Slaven Bilic）作為電視球評來到俄羅斯，史蒂麥奇（Igor Stimac）和希米奇（Dario Simic）昨天也都在觀眾席上觀戰。