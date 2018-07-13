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自認比英格蘭好 比利時：世足季軍是最低標

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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比利時雖未能爭冠，但仍以第三名為球隊最低標。 美聯社
比利時雖未能爭冠，但仍以第三名為球隊最低標。 美聯社

比利時後衛梅烏涅爾（Thomas Meunier）因遭禁賽，四強賽只能在板凳區看著隊友以0：1敗給法國，面對台灣時間明晚10時登場的季軍戰，他直言，「我們比英格蘭更好」，第三名是球隊最低標。

教頭馬丁尼茲（Roberto Martinez）也說不會打保守牌，對上英格蘭要全力以赴，「我現在不會為了給球員機會而做出改變，所有的改變都是要讓球隊更強。」

輸給法國後，比利時全隊一度有些恍神，馬丁尼茲説：「休息室氣氛很沈重，我們相信自己能拿下世界盃冠軍。」不過他相信球員有足夠動力拿下季軍，為了超越隊史在1986年創下的第四名成績，「大家都想讓國家隊成就更高，他們想成為史上最棒的比利時足球隊。」

要刷新紀錄的目標就是擊敗英格蘭，梅烏涅爾表示：「我們比英格蘭更好，贏得這場比賽不是義務，而是我們想要的目標，第三名對我們來說是最基本要求，我們在小組賽擊敗過英格蘭，我們可以再辦到一次。」

比利時在小組賽以1：0擊敗英格蘭，不過當時兩隊都確定晉級，最後一戰未精銳盡出，比利時在季軍戰要創隊史紀綠，也關係到盧卡庫（Romelu Lukaku）與凱恩（Harry Kane）的金靴之爭。

比利時這批球員被稱為「黃金世代」，今年可能是最接近世界盃冠軍的一次，梅烏涅爾表示：「這個組合兩年後還有機會，不過四年後很多人會離開。」梅烏涅爾指的是2020年的歐洲國家盃，但他也說：「還是有很多令人期待的好手會加入，能夠繼承我們的期待。」

比利時英格蘭凱恩盧卡庫

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