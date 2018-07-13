爭冠戰袍出爐 兩隊複製20年前世足對決穿搭

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-13 09:10 用LINE傳送

世界盃冠軍戰將由「高盧雄雞」法國對決「格子軍團」克羅埃西亞。 美聯社

世界盃冠軍戰將由「高盧雄雞」法國 對決「格子軍團」克羅埃西亞 ，兩隊的爭冠戰袍出爐，各自穿上經典的海軍藍、格子裝球衣，翻版兩隊在1998年世界盃4強賽遭遇時的「穿搭」，法國期望複製該年的奪冠劇本，克羅埃西亞則為復仇而來。

冠軍賽將於15日晚間11時開踢，克羅埃西亞將穿上傳統的紅白格紋球衣，門將蘇巴西奇 （Danjiel Subasic）則為綠色球衣；法國1998年奪冠時就是穿著傳統的藍色戰袍，這回也將在決賽上選穿藍色球衣，門將洛里斯（Hugo Lloris）則穿黃色球衣。

本屆世足由於常和對手撞色，克羅埃西亞格子球衣只在小組賽首戰穿過一次，如今決賽終於可重出江湖。 美聯社

克羅埃西亞在1998年首度進軍世界盃，就一舉殺進4強，但在對上法國時以1：2止步，克羅埃西亞最終在該屆收下季軍，隊史最佳戰績直到本屆首闖決賽才被改寫。

兩隊相隔20年狹路相逢，當年曾在電視機前見證這場比賽的男孩，如今都成國家隊主力，克國前鋒佩里希奇（Ivan Perisic）不禁回想起兒時看球時的畫面，「當時我穿著格子球衣為克羅埃西亞加油。」

「能在決賽對上法國，沒有人會比我更開心。」佩里希奇更透露母親的神預言，「我前幾天和她聊天時，她說她夢到克羅埃西亞會在決賽遇上法國，現在她的夢變成現實了，我們看看會發生什麼事吧！」麻煩的是，佩里希奇今天傳出大腿傷勢，已經送醫進行檢查，能否在決賽上亮相仍有疑問。

面對外界看好法國，中場大將博格巴不敢掉以輕心。 美聯社

法國隊史上僅拿過1次世界杯冠軍，就是在1998年，這回在決賽上遭遇克羅埃西亞，外界一面倒看好法國捧回第2座金盃，但博格巴 （Paul Pogba）對這些言論一點興趣也沒有，因為兩年前的歐洲盃教訓還歷歷在目，當時法國在決賽對上葡萄牙，賽前同樣被一面倒看好，最終卻讓「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙抱回隊史首冠。

「我沒騙你，我當時確實認為贏定了。」博格巴坦言，「4強擊敗德國後，我們就說這才是真的決賽，我們已經贏了。」吃過一次輕敵的苦頭後，博格巴說：「我們不會再犯相同的錯誤，我們會以不一樣的態度來面對這場比賽。」