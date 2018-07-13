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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

季軍賽…怎麼又是你！凱恩再戰盧卡庫

聯合報 記者葉姵妤／綜合報導
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世足賽無緣冠軍，英格蘭隊長凱恩難掩失望。 （美聯社）
世足賽無緣冠軍，英格蘭隊長凱恩難掩失望。 （美聯社）

英格蘭相隔廿八年再闖世界盃足球賽四強，但昨天以一比二敗給克羅埃西亞，無緣挑戰隊史第二座金盃，沒如願讓「足球回家」，即使隊長凱恩有望成為隊史第二位在世足賽穿金靴的球員，依舊留遺憾。

月底將滿廿五歲的凱恩，五月接下英格蘭隊長重任，生涯首度參與世足賽就率「三獅軍團」挺進四強，五場比賽累積六顆進球居本屆榜首，追平英格蘭傳奇球星萊因克在一九八六年寫下的隊史單屆進球紀錄。

當年廿六歲的萊因克首度在世足賽亮相，六度破門寫下隊史紀錄，但當年英格蘭在八強止步。四年後義大利世足賽，萊因克依舊是英格蘭核心，率隊在相隔廿四年後再闖四強，以殿軍作收。而當時甚至還沒出生的凱恩，如今成為英格蘭新世代希望，能與前輩齊也名讓他以「莫大鼓舞」來形容。

比肩金靴萊因克 凱恩興趣缺缺

凱恩目前以六顆進球領先群雄，與排名第二的比利時盧卡庫還有兩球差距，兩人將在季軍賽正面交鋒，凱恩捍衛金靴之餘，也有機會寫下隊史新紀錄。但凱恩表示：「老實說，這個（金靴獎）真的不是我現階段想的事，這不是我們希望的比賽。」

儘管無緣決賽，英格蘭仍有機會在擊敗比利時後奪季軍，寫下近五十二年來最佳成績，凱恩表示：「我們已經對我們的表現感到非常驕傲，同時也知道，我們已經讓這件球衣重現榮耀，所以我們可以把頭抬高，但當然，我們知道，之後我們還有機會可以寫下更好成績。」

英格蘭將在明天晚間十點與比利時爭季軍，這是兩隊在本屆世足賽的第二度碰頭。分組賽Ｇ組最後一戰，兩隊在已確定晉級的狀況下，都想避免贏球而在淘汰賽落入「死亡籤表」，最終由比利時一比○贏球，雙方都挺進四強。

凱恩英格蘭盧卡庫金靴獎世足

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