英格蘭4強敗北 法國、克羅埃西亞爭王

聯合報 記者藍宗標／綜合報導 2018-07-13 00:10 用LINE傳送

曼祖基奇為克國踢進致勝球。圖為他獲勝後與孩子合照。（歐新社）

克羅埃西亞昨天在世界盃足球賽四強賽再展韌性，開賽五分鐘就落後、下半場追平戰局、延長賽攻進致勝球，終場以二比一擊敗英格蘭，成為史上第十三支晉級冠軍戰的球隊，後天晚上十一點將和法國爭霸，挑戰隊史首冠。

法國一九九八年以地主身分封王，冠軍戰擊敗巴西前，先在四強賽以二比一扳倒克羅埃西亞，也是兩隊在世足賽唯一交手紀錄；克羅埃西亞後來在季軍戰擊退荷蘭，和法國一樣，同一年創下隊史最佳紀錄。

佩里希奇為克國踢進第一球。（歐新社） 過去廿屆世足共十二隊踢進冠軍戰，德國八次最多，接著是巴西七次、義大利六次、阿根廷五次，克羅埃西亞是二○一○年西班牙封王後，又出現新面孔爭霸。

英格蘭昨開賽第五分鐘就由特里皮耶操刀自由球破網，克羅埃西亞上半場掛零，佩里希奇在第六十八分鐘起腳追成一比一平手，延長賽第一○九分鐘再由曼祖基奇攻進致勝球，粉碎英格蘭挑戰隊史第二冠的夢想。

克羅埃西亞人口只有四百廿萬，佩里希奇說：「四強賽對我們這種小國非常重要，開賽起步較慢，但全隊再度展現勇氣，又從落後一球的局面挽回頹勢。」

克羅埃西亞在淘汰賽連過丹麥、俄羅斯、英格蘭三關，都從落後一球開始反攻，全部踢滿一百廿分鐘，總教練達利奇說：「踢進冠軍戰是球員應得的，我們已經改寫克羅埃西亞的歷史。」

英格蘭隊史唯一冠軍仍是一九六六年，明晚十點將和比利時進行季軍戰；英國衛報形容，四強賽輸給克羅埃西亞「就像一幅美麗的圖畫在眼前被撕毀」。