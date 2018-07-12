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埋葬歐洲盃輸球痛苦 法教頭：世足決賽非贏不可

中央社 莫斯科12日綜合外電報導
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法國教頭德尚。 美聯社
法國教頭德尚。 美聯社
法國和克羅埃西亞15日上演世界盃壓軸冠軍戰，爭奪大力神盃。法國教頭說，一定要勝，埋葬2年前歐洲國家盃決賽在自家土地敗陣之痛。法國總統馬克宏將再次現身，替法國加油。

馬克宏幕僚表示，來到俄羅斯觀戰世界盃的馬克宏，15日將會見俄國總統蒲亭。

這名幕僚說，尚未決定兩人將在俄國克里姆林宮或決賽球場會面。「高盧雄雞」法國隊15日晚間將對決連3場大加班踢進延長賽的「格子軍團」克羅埃西亞，爭奪至高無上的冠軍榮耀。

蒲亭16日將在芬蘭赫爾辛基會見美國總統川普，這將是蒲川首次舉行雙邊峰會。

蒲亭和馬克宏（Emmanuel Macron）經常透過電話交談，去年也各自當東道主，舉行雙邊峰會，但兩人在敘利亞內戰和烏克蘭衝突等議題難有共識。

19歲天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍的法國隊，上役4強賽迎戰「歐洲紅魔」比利時，法國防守鎖死比國頂尖球星哈札德（Eden Hazard）和當家前鋒「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku），證明他們在決賽將難以被擊敗。

馬克宏在法比大戰就來到俄國觀賽，在法國取得領先時，興奮得振臂歡呼。他在決賽將再次親臨現場替自家球員吶喊打氣。

法國教頭德尚（Didier Deschamps）表示，很高興法國有機會埋葬2016年歐洲國家盃足球賽決賽的痛苦回憶。當時法國在自家土地敗給葡萄牙。

德尚說：「我們一定要贏得決賽，因為我們還無法忘懷2年前那場戰役。」

世足法國德尚

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