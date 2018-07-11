法國奪冠有望 球迷遙想1998年榮光

中央社 亞維儂10日專電 2018-07-11 18:46 用LINE傳送

法國上次世足賽1998年奪冠。 美聯社 法國在世界盃足球賽準決賽中踢走比利時，取得爭冠資格。法國於1998年拿下第一座、也是至今唯一一座世足賽金盃，冠軍近在眼前的此刻，老球迷很難不憶起當年的徹夜狂歡。

這屆世足賽的法國隊球員平均年齡不到26歲，但表現自16強賽起，就沒讓同胞失望，在今天的準決賽中，法國以1比0擊敗比利時，將於15日爭冠。

法國南部城市亞維儂（Avignon）此時正值藝術節（Festival d'Avignon），全城大小劇院從早到晚，有來自各國不同類型的表演，為藝文界年度盛事。

但大批法國人今晚無心看戲，他們聚集在廣場和街上等著看球賽，酒吧和餐廳特別把店內電視機搬出來，讓更多人欣賞球賽。

法國球迷吉伯（Gilbert）擠不進店裡，露天座位也都占滿，只好全程站著看完。稍有年紀的他，不像旁邊年輕人那樣在臉上塗抹藍白紅三色，也沒頂著三色小丑帽或披上國旗，但當終場哨音吹響，他也熱烈鼓掌。

吉伯接受中央社記者訪問時說：「比利時很強，但沒能擋住法國進球，他們有很好的機會射門，但我們的（守門員）洛里斯（Hugo Lloris）幫了大忙，救下幾個好球，是這次勝利不可缺少的一部分。」

吉伯是固定追看各項足球比賽的長年球迷，法國隊在世足賽最輝煌的一戰，自然也沒錯過。

1998年，法國隊在巴黎的國家體育場（Stade deFrance）決戰巴西，壓倒性地以3比0勝出，當時45歲的吉伯就在現場見證法國隊抱回第一座世足賽冠軍盃的歷史。

令他最感動、印象也最深的是，那天賽後，球迷到香榭麗舍大道上狂歡，直到天亮。

吉伯認為，那座金盃對法國的意義，不只是一場勝利，「因為1998年之後，有更多孩子受到啟發或感興趣，開始踢球，足球畢竟是能團結所有國家、所有人的一種運動，這才是運動中最重要的事」。

這份足球愛好者「天下一家」的感情，在吉伯心中延續到現在，因此他今天特別掛念近期受困洞穴的泰國少年足球隊，也很高興得知他們全數獲救。

至於接下來的賽事，吉伯認為今年的克羅埃西亞比英格蘭更有潛力勝出，但不管法國隊在決賽的對手是誰，都希望法國再度奪下勝利金盃。

可惜他這次無法像20年前一樣，親自到比賽現場看球，但他會在巴黎找個有戶外大螢幕的地方，與同胞一起替國家隊加油。