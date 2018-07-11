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克國教頭喊話遭低估 英格蘭主帥讚球員抗壓強

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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英格蘭總教練邵斯蓋特看好球員的抗壓性，不會讓這次絕佳的爭冠機會溜走。 美聯社
英格蘭總教練邵斯蓋特看好球員的抗壓性，不會讓這次絕佳的爭冠機會溜走。 美聯社

上次闖進4強賽皆已是20年以前的英格蘭與克羅埃西亞，明天凌晨2時將在俄羅斯世足賽4強賽碰頭，雖然各界都看好「三獅軍團」英格蘭有機會繼1966年後再度捧起世足賽金盃，但克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）則強調，他們能闖進4強絕不是令人訝異的事情，外界都遠遠低估球隊的實力。

克羅埃西亞在今年世足賽還未吞下任何敗績，包括16強與8強淘汰賽都在PK大戰中分別擊敗丹麥與地主俄羅斯，不過連續5場比賽的苦戰，也讓克羅埃西亞教頭達利奇直言，球員確實已感到疲憊， 「我們真的累了，但不會因此找藉口，我們來到這邊就是來享受踢球樂趣的，我們並沒有精疲力竭，因為我們會在比賽結束後才會耗盡。」

克羅埃西亞前一次闖進4強賽已是20年前的1998年，首度闖進世足賽就以季軍， 也是隊史至今最佳紀錄，之後的兩屆都未能拚出第一輪， 2010年未能進入會內賽， 直到上屆才重返32強，今年有機會再創佳績，達利奇對於球隊實力充滿信心的說：「克羅埃西亞晉級到4強賽， 絕不是令人訝異的事情，因為我們過往的成績不佳，讓這一批球員被大家低估很久了，但在今年的比賽中，他們總能在關鍵時刻展現實力。」

今年英格蘭則是被外界認為是重返榮耀的最佳時機，不過球隊總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）仍謹慎面對四強賽，：「對於一個人口不多的國家來說，他們已經出現了一些令人難以置信的球員，我們很清楚他們球員的質量，這肯定會是一次巨大的考驗。」

不過對於這批年輕且在賽事展現極大抗壓力的英格蘭球員，邵斯蓋特仍對他們充滿期待的說：「我認為這支球隊還遠遠未達到他們應該有的水準，最大的原因就是在於他們還很年輕，透過未來幾年的大賽經驗，他們肯定會更好，這讓我對於他們的未來感到相當興奮，但這一次我們也不會讓機會輕易溜走。」

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