傳奇亨利助威 比國教頭：奪冠最後一塊拼圖

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-10 12:26 用LINE傳送

比利時助教前法國球星亨利。 路透 比利時4強將與法國爭決賽門票，這回請來法國傳奇球星亨利（Thierry Henry）前來輔佐，比利時教頭馬丁尼茲（Roberto Martinez）認為，亨利的奪冠經驗無疑是球隊爭冠最後一塊拼圖，對決法國更添優勢。

亨利生涯披法國戰袍攻下51球居隊史得分王，同時也是1988年法國世足賽、2000年歐國盃的奪冠成員，2016年獲聘為比利時教練團，但4強賽角色尷尬，要與家鄉球隊分庭抗禮。法國國腳後輩吉魯（Olivier Giroud）就坦言感覺很怪，要想辦法證明亨利「選錯邊了」。

馬丁尼茲則認為，經驗豐富的亨利是比利時奪冠路上不可或缺人物，「我們唯一欠缺的就是國際賽經驗，不僅懂得、更有實際在世足殿堂奪冠經驗。知道並了解怎麼當一位足球員。知道在全世界的關注下，如何表現襯職，並實際體會過那些時刻。」

歐洲紅魔還未嘗過捧起大力神盃滋味，隊史最佳成績是1986年墨西哥世足賽奪第4；相隔32年後，比利時「黃金世代」以5戰全勝之姿殺入4強，教頭馬丁尼茲說，「亨利帶來舊時代足球菁英的思想，他同時也是位教練，他的奉獻、對細節的執著都在幫助這支球隊，我想他會是我們的最後一塊拼圖。」