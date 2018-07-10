本屆最強9號球衣之爭 英格蘭凱恩對決比利時盧卡庫

聯合報 記者吳敏欣╱報導 2018-07-10 10:48 用LINE傳送

英格蘭9號凱恩(左)與比利時9號盧卡庫。 美聯社 穿上代表中鋒的9號球衣，代表著這名球員將站在中路前端的位置，成為最靠近對手大門的攻擊點，主要任務就是臨門一腳，進球效率得最高；這次進入4強的隊伍中，角逐金靴獎的2大球星英格蘭隊長凱恩 （Harry Kane）和「小魔獸」盧卡庫 （Romelu Lukaku）就是最佳9號代表，兩人的崛起也意謂本屆世足的進球王有大機率，不再像前兩屆是由中場球員包辦。

長期缺乏「尾刀」人選的英格蘭， 在凱恩身上找到解答，這也是他為何能這麼快當上隊長的緣故，這次他在俄羅斯 用表現讓大家信服，目前以6顆進球領跑進球榜，很難想像他才24歲，加入這支國家隊不過3年，更驚人的是28場出賽已迅速累積19球。

凱恩是在2015年到2016賽季成為16年以來第一位英超本土進球王，若不是上賽季利物浦埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah）硬是阻斷，凱恩就可以達成史上第2位英超金靴獎3連霸，一舉追平傳奇前輩希勒（Alan Shearer）。

凱恩並非天才型球員，生涯早期並不出眾，在熱刺青訓系統裡被評為體型欠佳、能力堪憂，不過靠著一股對足球的熱愛，他堅持下去並努力精進，如今能成為獨當一面的大將毫不僥倖。

由於青少年時期踢中場出身，凱恩也擁有不錯的盤帶能力，為自己的進球手段更添多元，希勒點評這位後進說，「他像是天生就有進球能力，我喜歡他在後衛群中的跑動，當他一有機會拿到球，他很快就嘗試起腳射門，非常好看。」

和凱恩一樣做為新生代中鋒的代表，25歲的盧卡庫相較之下很早成名，17歲就「跳級」比利時國家隊，在本屆世界盃收穫4球後，目前國腳身分出賽73場獲40顆入球，保有高效率的演出。

盧卡庫有中鋒所需的高壯身材，無論是在門前的激烈碰撞，或是高空球爭頂， 往往能取得上風。另外，體能勁爆的他，速度同樣是主要武器，想要跟他一打一的後衛總是如臨大敵，就算意圖犯規也很難從「小魔獸」身上討到便宜。

除了具傳統中鋒該有的強項，盧卡庫也喜歡盤帶，有時候還會利用自身的「吸怪」能力，為隊友製造進球的絕佳機會，還記得對日本補時階段他讓給查德利（Nacer Chadli）的絕殺球嗎？

同樣晉升4強的法國 ，也有頂級9號吉魯 （Olivier Giroud）在列，雖已經31歲，但193公分的身高優勢，還是讓他在球門前的接應充滿威脅；只可惜本屆世界盃踢了412分鐘尚未開張，若能在接下來比賽解除進球荒，對法國絕對是及時雨。

吉魯是全方面的進攻好手，除了中鋒之外，喜歡在大範圍跑動的他，也常常出現在前場任何角落參與攻勢，這也解釋為何他的進球效率高，因為他不會空等隊友餵球，而是積極找尋任何破門機會，寫下為法國出征79場攻進31球的成績。

速度和力量兼具的吉魯， 除了在進攻端相當活躍，也樂於在防守做出貢獻，拜身材高人一等所賜，他對制空權的掌握不但是頭錘利器，同時也是看防對手角球的強力人選。

儘管在俄羅斯進球數掛蛋，吉魯仍是法國不可或缺的重兵，多次撕裂後防製造機會，主帥德尚（Didier Deschamps ）也相當肯定他在場上的表現，將會持續給予上場空間，並相信破門可期。

和這3位知名前鋒比起來，克羅埃西亞的克拉馬里奇（Andrej Kramaric）雖然正值27歲當打之年，卻沒有太多顯赫資歷，技術和身體質量也有段差距，自2014年入選國家隊以來36場踢進10球，包含8強戰對俄羅斯進帳的個人世界盃首球。

克拉馬里奇雖然身披9號，但跑位靈活也可擔任前場自由人，在陣中有另一名大個子前輩的情況下，往往曼祖基奇（Mario Mandzukic）才是靠前的單箭頭，克拉馬里奇則是2號攻擊手，在曼祖基奇未上場的情況下才接棒中鋒角色。

在對手強度調高、射門機會不可多得的世界盃4強戰，就看這4位9號球員誰能掌握傳中球的瞬間，就能帶領球隊成為勝利的一方。