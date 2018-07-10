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法國小鮮肉 四強賽尬比利時「黃金世代」

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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法國。 美聯社
法國。 美聯社
賭盤、預測奪冠呼聲最高的法國，於台灣時間12日凌晨2時4強賽碰頭比利時，兩支歐洲傳統強權對決戲碼並不陌生，「高盧雄雞」想爭決賽門票，年輕陣容得先過比利時紅魔「黃金世代」的艱難考驗。

法國與比利時曾在1986世足賽季軍戰碰頭，法國4：2帶走勝利，近3年國際賽則是比利時稍佔上風。法國在相隔12年重返4強，由被譽為「新亨利」的姆巴佩（Kylian Mbappe）和「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann）雙箭頭領銜。

但陣中包括姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembele）、博格巴（Paul Pogba）、烏姆蒂蒂（Samuel Umtiti）都是首度站上世足殿堂，整體缺乏大賽經驗成為不安定因子。前鋒吉魯（Olivier Giroud）也給新生代經驗談，「我們盡量跟年輕球員多溝通，也希望將我們渴望勝利的企圖心傳達給他們。」

相較法國挑戰2020年卡達世足賽冠軍的陣容，比利時主力們已達生涯顛峰，隊長阿扎爾（Eden Hazard）、德布勞內（Kevin De Bruyne）以及聰慧過人的盧卡庫（Romelu Lukaku），在晉級路上扳倒5度冠軍巴西士氣大振，尤其8強賽讓內馬爾（Neymar）「隱形」，明對姆巴佩肯定嚴加看管。

英格蘭終結遺憾？ 爭睽違52年決賽門票

另一場4強賽英格蘭對克羅埃西亞，於12日凌晨2時登場。英格蘭要尋求1966年世足賽以地主之姿封王後，時隔52年重返決賽。英格蘭前3次在世足賽和歐國盃4強賽都和冠軍戰擦肩，1968年歐國盃4強敗給南斯拉夫，1990年義大利世足賽不敵西德，1996年歐國盃兵敗德國，第4度叩關4強之林能否不再抱憾歸，要看總教練紹斯蓋特（Gareth Southgate）帶兵策略。

這是1990年克羅埃西亞正式獨立後，兩軍第7度交手，前6度碰頭英格蘭4勝2負佔上風，且2004年在唯一一次四年一度大賽歐國盃也勝出，近兩次碰頭三獅軍團狠咬格子軍，英格蘭心態上勢必胸有成竹。

克羅埃西亞在小組賽拿下3連勝名列第一，且連兩場在淘汰賽都在PK戰勝出，展現十足韌性，但不僅過去對戰戰績陷於劣勢，「格子軍團」連兩場鏖戰120分鐘，球員體能和傷兵成為一大隱憂，尤其主力門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）前役對俄羅斯在下半場出現大腿拉傷，傷勢未明，帶傷上陣恐影響球隊戰力。

世足法國比利時

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