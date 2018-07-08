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歐洲隊第5次包辦4強 英格蘭有奪冠經驗

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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英格蘭攜手其他歐洲三國進軍4強。 美聯社
英格蘭攜手其他歐洲三國進軍4強。 美聯社
世界盃足球賽四強出爐，克羅埃西亞在PK戰中險勝俄羅斯，英格蘭2：0擊敗瑞典，兩隊將在四強碰頭，另一半籤表則由提早晉級的比利時對上法國，這是世界盃第5次四強全由歐洲球隊占據，英格蘭曾在其中1屆封王。

今年團隊足球還是吃香，克羅埃西亞加上今天進球的克拉馬里奇（Andrej Kramaric）、維達（Domagoj Vida），已有8人在本屆世界盃進球，所有隊伍中排名第二，第一名則是有9人進球的比利時。

克羅埃西亞今天凌晨在正規賽、加時賽兩度與俄羅斯戰平，最終在PK戰驚險勝出，睽違20年再度闖入四強，對手英格蘭則等了28年，兩隊近5場對戰由英格蘭3勝2敗稍具優勢，也較被看好能夠勝出。

在四強出爐後，博弈公司dabblebet也公布最新奪冠賠率，原本賠率最佳的巴西遭淘汰後，法國晉身最大熱門，賠率為1賠2，英格蘭以2賠5緊追在後，接著依序是比利時、克羅埃西亞，有奪冠經驗的法國與英格蘭被看好能在決賽會師。

世界盃史上只有4屆由歐洲球隊包辦四強，其中義大利拿下3屆冠軍，剩下1屆則是英格蘭在1966年封王，也是隊史唯一一次，四強中另外僅有法國曾拿下過1屆冠軍，比利時、克羅埃西亞都曾打進四強，但隊史還未進過冠軍賽。

英格蘭要複製過往紀錄，有著踢進6球、今年金靴獎大熱門的凱恩（Harry Kane）領軍，凱恩是英格蘭自1939年的羅頓（Tommy Lawton）後，第一位在世足賽連6場進球的球員，不過對瑞典一戰無緣延續紀錄。

凱恩表示：「我沒去注意紀錄，球隊目前為止打得很好，我的工作是盡力幫助球隊，無論有沒有機會拿到球、有沒有進球或助攻。」凱恩以2球之差在金靴榜領先第二名的比利時「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku），兩人都打進四強，有望繼續競爭。

世足英格蘭法國克羅埃西亞比利時

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