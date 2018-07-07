俄羅斯世足變歐國盃 強隊不強、弱隊不弱成主旋律

世界日報 編譯中心／綜合6日電 2018-07-07 16:26 用LINE傳送

隨著巴西被比利時淘汰，俄羅斯四強確定都是歐洲球隊，儼然變身歐國盃，是史上第五次。 美聯社

世足 賽八強賽僅僅進行了兩場，隨著巴西 和烏拉圭 6日分別被比利時和法國 淘汰，南美、亞洲、非洲等幾大洲球隊已全部出局；剩下的球隊全部是歐洲球隊，將鐵定包攬四強。俄羅斯世足賽提前變身為歐洲盃，這是史上第五次。

八強賽的首個比賽日，法國對烏拉圭，比利時戰巴西，是四場八強賽中僅有的兩場歐美對決。實力出眾的法國隊兵不血刃、談笑間就以2比0完勝烏拉圭；比利時則以強悍的逼搶和身體對抗，讓森巴軍團難以起舞，將巴西隊如潮的進攻化為無形，而「紅魔」的反擊卻又精準犀利，早早取得2比0的優勢，最終以2比1擊敗巴西。

世足賽四強成為歐國盃四強，此前總共出現了四次。1934年的世足賽四強分別是義大利、奧地利、捷克斯洛伐克及德國 ，最終義大利奪冠；1966年世足賽四強分別是德國、蘇聯、英格蘭以及葡萄牙，英格蘭最終奪冠；1982年世足賽的四強為波蘭、義大利、德國和法國，最終義大利贏得冠軍；2006年世足賽四強分別是德國、葡萄牙、法國以及義大利，義大利通過點球大戰擊敗法國奪冠。

喀山堪稱足壇豪強的滑鐵盧。德國在這裡被南韓拉下水，止步小組賽；梅西在這裡終結了世足賽之夢。6日又輪到了內馬爾率領的巴西隊；26次射門、九次射正，但仍無力挽回敗局，五星巴西被比利時擋在四強之外，爆出了本屆世足賽的又一冷門。

巴西在世足賽淘汰賽上對陣歐洲球隊已遭遇五連敗，本屆也是連續第四次被歐洲球隊淘汰。2006年德國世足賽，志在衛冕的巴西在1/4決賽中以0比1負於法國隊；2010年南非世足賽，在1/4決賽遭到荷蘭以2比1狙擊出局；2014年本土世足賽，半決賽以1比7慘負後來的冠軍得主德國；在之後的季軍戰，又以0比3完敗於荷蘭，獎牌也沒撈到。

強隊不強、弱隊不弱，成了俄羅斯世足賽的主旋律。賽前被視為「最弱東道主」的俄羅斯，竟在16強賽把西班牙踢回家；打進四強次數最多、被視為大賽最穩的德國，連小組都沒能出線；五星巴西又被新勢力比利時打倒在地。至此，世足賽史上八個冠軍中已經滅亡了六個，只剩下法國和英格蘭。

目前，法國和比利時已晉級世足賽四強；另一個半區的兩場比賽，分別是俄羅斯對克羅地亞、英格蘭對瑞典。本屆四強中至少會有兩支從未奪冠的新軍。

本屆世足賽，老牌豪強一個個被斬落馬下；在俄羅斯的土地上，或許真要誕生一個新的世足賽冠軍。