udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

世足倒吃甘蔗奪冠有前例 法國盼複製貼上

中央社 俄羅斯下諾佛哥羅6日綜合外電報導
用LINE傳送

法國小組賽表現乏善可陳，如今擊敗烏拉圭挺進4強，躍身奪冠最熱門，球迷期盼重演世足...
法國小組賽表現乏善可陳，如今擊敗烏拉圭挺進4強，躍身奪冠最熱門，球迷期盼重演世足賽史倒吃甘蔗的封王佳話。 美聯社

20天前法國在本屆世界盃的首戰，跌跌撞撞地贏過澳洲，且小組賽表現乏善可陳。如今擊敗烏拉圭挺進4強，躍身奪冠熱門，法國盼重演世足賽史倒吃甘蔗的封王佳話。

法新社報導，法國隊本屆世足首戰對上澳洲，只以2比1小勝世界排名很後面的澳洲，扣除比賽成為世足賽史首度動用影像輔助判決（VAR）一事，90分鐘賽事實在平淡無奇。

小組賽裡另以1比0小勝秘魯、0比0與丹麥踢和。批評的人指法國的晉級過程實屬「無趣」。

但在不到一週內，先是扣人心弦地以4比3擊敗阿根廷，比賽不但捧紅神童姆巴佩（Kylian Mbappe），還可能是本屆最精彩的一場賽事，今天又輕鬆寫意地力壓頑強的烏拉圭，法國從最初的跌跌撞撞，搖身變成在4強賽與比利時爭奪冠軍戰門票的雄獅。

被問到法國為何能漸入佳境，教頭德尚（DidierDeschamps）說：「我們在對阿根廷一役茁壯，可能是那一戰讓我們一舉打通任督二脈，今天展現出我們已壯大。」

世足賽史上不乏開賽表現平平，最後卻倒吃甘蔗奪冠的往例，最佳範例可能是1982年世足賽的義大利。當時義大利在小組賽0比0踢和波蘭、1比1踢和秘魯、1比1踢和初現世足舞台的喀麥隆，雖晉級但沒贏一場球，讓總教練畢爾索特（Enzo Bearzot）被義媒罵到臭頭，氣得他拒與媒體講話。

第2輪與阿根廷、巴西分在同組（當年賽制與現今不同）後，義大利卻脫胎換骨，不但兩戰皆捷，還靠羅西（Paolo Rossi）的帽子戲法以3比2戰勝奪冠熱門巴西。闖過第2輪後，義大利先後又擊敗波蘭、西德，最終奪冠。

此外，今天烏拉圭敗給法國、巴西敗給比利時，兩支南美勁旅雙雙被淘汰，僅存者全為歐洲球隊，使得本屆繼2006年德國世足賽後，再次淪為歐洲內戰。

法國世足姆巴佩

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top