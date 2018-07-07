世足倒吃甘蔗奪冠有前例 法國盼複製貼上

中央社 俄羅斯下諾佛哥羅6日綜合外電報導 2018-07-07 16:44 用LINE傳送

法國小組賽表現乏善可陳，如今擊敗烏拉圭挺進4強，躍身奪冠最熱門，球迷期盼重演世足賽史倒吃甘蔗的封王佳話。 美聯社

20天前法國 在本屆世界盃的首戰，跌跌撞撞地贏過澳洲，且小組賽表現乏善可陳。如今擊敗烏拉圭挺進4強，躍身奪冠熱門，法國盼重演世足 賽史倒吃甘蔗的封王佳話。

法新社報導，法國隊本屆世足首戰對上澳洲，只以2比1小勝世界排名很後面的澳洲，扣除比賽成為世足賽史首度動用影像輔助判決（VAR）一事，90分鐘賽事實在平淡無奇。

小組賽裡另以1比0小勝秘魯、0比0與丹麥踢和。批評的人指法國的晉級過程實屬「無趣」。

但在不到一週內，先是扣人心弦地以4比3擊敗阿根廷，比賽不但捧紅神童姆巴佩 （Kylian Mbappe），還可能是本屆最精彩的一場賽事，今天又輕鬆寫意地力壓頑強的烏拉圭，法國從最初的跌跌撞撞，搖身變成在4強賽與比利時爭奪冠軍戰門票的雄獅。

被問到法國為何能漸入佳境，教頭德尚（DidierDeschamps）說：「我們在對阿根廷一役茁壯，可能是那一戰讓我們一舉打通任督二脈，今天展現出我們已壯大。」

世足賽史上不乏開賽表現平平，最後卻倒吃甘蔗奪冠的往例，最佳範例可能是1982年世足賽的義大利。當時義大利在小組賽0比0踢和波蘭、1比1踢和秘魯、1比1踢和初現世足舞台的喀麥隆，雖晉級但沒贏一場球，讓總教練畢爾索特（Enzo Bearzot）被義媒罵到臭頭，氣得他拒與媒體講話。

第2輪與阿根廷、巴西分在同組（當年賽制與現今不同）後，義大利卻脫胎換骨，不但兩戰皆捷，還靠羅西（Paolo Rossi）的帽子戲法以3比2戰勝奪冠熱門巴西。闖過第2輪後，義大利先後又擊敗波蘭、西德，最終奪冠。

此外，今天烏拉圭敗給法國、巴西敗給比利時，兩支南美勁旅雙雙被淘汰，僅存者全為歐洲球隊，使得本屆繼2006年德國世足賽後，再次淪為歐洲內戰。