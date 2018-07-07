英格蘭世足8強戰瑞典 伊布、貝克漢相約「下注」

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-07 10:23 用LINE傳送

英格蘭與瑞典8強決戰，讓兩隊名將貝克漢與伊布發起場外下注。 美聯社

2018俄羅斯世足賽今晚8強賽將由英格蘭 出戰瑞典 ，擁有在金靴榜上以6球領先的凱恩 （Harry Kane）坐鎮的英格蘭，被看好有較高的機率取得4強門票，不過今年缺席世足賽的瑞典名將伊布（Zlatan Ibrahimovic），今天也邀請英格蘭退役球星貝克漢 （David Beckham）進行一場「場外賽」，意外成為焦點。

英格蘭與瑞典在上屆世足賽分別在首輪止步以及未能取得參賽資格，本屆的狀態也都一度不被看好，不過英格蘭在隊長凱恩的優異發揮，從小組賽至今已踢進6球帶領下，殺進暌違12年的8強賽，加上幾支原本被預測的奪冠熱門相繼出局，被認為有機會挑戰隊史第二座世足賽冠軍。

對於今年英格蘭從不被看好到重返八強，凱恩強調，今年的英格蘭與過去最大的不同之處就在於「兄弟情誼」， 「我們就像是家人一樣，我把他們都當作兄弟，而他們也是這樣對我，讓我們都是在為彼此著想。」

而英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）也贊同凱恩的說法，「我被一個很棒的團隊圍繞，他們是一群能提出很棒想法並接受他人意見的球員，這支球隊不是靠著一個人在領導，而是整個團隊在一起努力。」

雖然英格蘭展現強大的進攻火力，但邵斯蓋特對於球隊至今仍未在任何一場比賽保持無失分，讓他強調與瑞典的比賽必須踢得更加謹慎， 「這是對我們的一次巨大考驗，瑞典的踢球方式迫使我們必須要全場保持專注，我們一直對於無法創下零失分感到失望，尤其是在賽程的後半段，這將會變得格外有價值。」

而本屆賽事未參賽的瑞典球星伊布，則在社群網站上向英格蘭傳奇球星貝克漢發起「會外賽」戰帖，如果瑞典贏球貝克漢必須到瑞典知名家具賣場為他添購家具，而這樣的邀約很快也得到貝克漢的回覆，並要求伊布如瑞典輸球，就必須穿著英格蘭球衣前往俄羅斯觀賽，並在中場享用英式炸魚套餐。