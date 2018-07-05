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盧卡庫PK內馬爾 八強賽「巔峰對決」

聯合報 記者藍宗標／綜合報導
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內馬爾（右）與盧卡庫（左）的對決將是比賽焦點。 （法新社）
內馬爾（右）與盧卡庫（左）的對決將是比賽焦點。 （法新社）

世界盃足球賽八強賽點燃戰火，「森巴軍團」巴西明天凌晨兩點對決比利時，兩大明星前鋒內馬爾盧卡庫同場較勁成為最大焦點；巴西從一九九四年世足賽起，連七屆踢八強賽，今年想要重返四強，奪下暌違十六年的王座，內馬爾必須做好「發動機」的角色。

內馬爾是巴西隊的絕對主力。 （歐新社）
內馬爾是巴西隊的絕對主力。 （歐新社）

巴西在最近六屆世足賽奪下二冠（一九九四、二○○二年）、一亞、四年前排名第四，八強賽踢出四勝二敗，比利時明天面臨極大壓力，盧卡庫在隊上的地位有如內馬爾；他在國家隊出賽七十二場，已經攻進四十球，成為隊史進球最多的球員，包括本屆世足賽踢進四球，大會進球榜暫居第二。

內馬爾身為全球足壇身價最高的球員，假摔功力也是Ａ級，十六強賽雖對墨西哥踢進致勝球，幫助巴西二比○獲勝，但在場上裝痛、久久不起的誇張動作，引發墨國球員不滿，認為他根本不該用這種方式影響裁判的判決。

外界砲火愈來愈猛，○二年幫助巴西奪下隊史第五冠的退役球星李瓦度，特別為內馬爾打氣，要他不必在意這些冷嘲熱諷，對比利時之戰做好自己該做的事最重要。

內馬爾為巴西出賽的近十九戰一共踢進十一球，另有九球助攻；李瓦度表示，內馬爾是隊上頭號球星，也是巴西球迷的偶像，才會受到如此待遇，希望他帶起國家隊。

巴西想要闖過比利時這一關，全力封鎖盧卡庫成為重點；比利時總教練馬丁尼茲表示，盧卡庫近年經過英超戰場的磨練，球技愈來愈成熟，擁有過人腦力，在場上展現無私態度，目標就是幫助球隊贏球。

巴西內馬爾盧卡庫比利時

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