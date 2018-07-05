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巴西卡塞米羅禁賽 對比之役森巴中場堪憂

聯合新聞網 文／張皓勛
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卡塞米羅(黃衣)將無法出征8強賽。 路透
卡塞米羅(黃衣)將無法出征8強賽。 路透

「森巴軍團」巴西誓言走出上屆4強賽遭德國血洗陰霾，挑戰史無前例「6冠王」，不過，他們現在將面臨巨大考驗。

小組賽至今巴西並未遭遇強權勁旅，頂多就是瑞士墨西哥等隊，8強賽他們要面對坐擁多位英超球星的比利時，將是能否奪冠的關鍵，而主力中場大將卡塞米羅(Casemiro)的缺席，則是他們這場戰役一大隱憂。

卡塞米羅是因累積兩張黃牌，對決比利時一役將遭禁賽。這位來自西甲皇馬的26歲防守中場，是主教練蒂特(Tite)著重防守下的靈魂人物。巴西目前4戰僅丟1球，除了後防線表現穩健外，這位攔截型後腰在中場的的表現功不可沒。如今少了這位防守悍將，對巴西防守戰力將有影響。

據西媒《馬卡報》報導，老將費南吉尼歐(Fernandinho)有望頂替他出任首發，另外奧古斯托(Augusto)也有機會競逐這個位子，前者防守經驗老到，後者攻守更加均衡，就看最後教練怎麼取捨。此外，上一戰提前傷退的保林尼歐(Paulinho)應該趕得上這場比賽，並會由他與費南吉尼歐搭檔雙後腰，先力求鞏固防守，再伺機尋找破門契機。

雖缺少中場大將，不過仍有一項好消息傳出。有傷在身的主力左後衛馬瑟洛(Marcelo)與邊鋒柯斯塔(Costa)，都在近日重新投入訓練，出戰8強戰的機會不小。若他們真能趕上這場巴、比大戰，對巴西本屆表現平平的攻擊火力是一大利多。

巴西比利時墨西哥瑞士

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