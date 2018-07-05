世足前5年長球隊出局 年輕新星占據焦點

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-05 10:15 用LINE傳送

年僅19歲的姆巴佩速度疾如風，是本屆世足最閃亮的新星之一。 美聯社

年輕就是本錢？世界盃16強賽結束，隨著阿根廷、墨西哥出局，今年平均年齡最大的5支球隊都未能闖進8強，反觀上一屆巴西世界盃，年紀最大的阿根廷一路打進決賽。

哥斯大黎加的平均年齡29.6歲，是本屆32支隊伍當中最年長的，卻在小組賽以積分最低出局，前五年長的球隊中，巴拿馬與埃及也都在小組排名墊底，只有阿根廷與墨西哥挺進16強。

今年8強隊伍平均年紀都在29歲以下，年紀最大的俄羅斯平均是28.8歲，法國跟英格蘭更以26歲並列第二年輕球隊，剛好有著兩位最年輕球員，法國姆巴佩 （Kylian Mbappe）、英格蘭阿諾德（Trent Alexander-Arnold）。

隨著31歲的梅西 （Lionel Messi）、33歲的「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）相繼出局，世界盃球場上的開始聚焦在1990後出生的小將身上，由26歲的內馬爾（Neymar）領銜，還有25歲的凱恩 （Harry Kane）、19歲的姆巴佩。

姆巴佩無愧於1.2億歐元的身價，對阿根廷之戰幾乎是以一人之力撕裂阿根廷後防，最高衝刺時速32.4公里，讓阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）想起有「風之子」稱號的卡尼吉亞（Claudio Caniggia）。

內馬爾本屆踢進2球，生涯世界盃累積6球已與梅西、C羅相同，而巴西被看好具奪冠希望，若一路挺進，還有機會繼續推高；英格蘭凱恩在對哥倫比亞之戰罰進本屆第6球，暫居進球王，也被看好能夠拿下本屆金靴獎。