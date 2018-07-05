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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

8強搶勝 史上最難預測的一屆

聯合報 記者葉姵妤／綜合報導
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世界盃足球賽經過三周廝殺，八強隊伍全數出爐，其中歐洲球隊占六席、南美洲兩席。「唯二」被列為奪冠熱門的法國、巴西都分在籤表上半區，分別對戰烏拉圭、比利時；下半區則由英格蘭對瑞典、俄羅斯對克羅埃西亞。

世足賽進入八強淘汰賽，卻不見德國、阿根廷、西班牙等傳統強權，讓本屆被評為「最難以預測」的世足賽。而因淘汰賽的籤表分布，還可能再出現讓人意外的爭冠組合。

這是世足賽繼一九九四、一九九八及二○○六年後，再次由歐洲及南美洲球隊包辦八強，而兩支南美州球隊都集中籤表上半區，與歐洲強權爭出線。

在十九歲新秀姆巴佩（左）帶領下，法國備受期待。 （美聯社）
在十九歲新秀姆巴佩（左）帶領下，法國備受期待。 （美聯社）

八強上半區四隊累積拿過八座冠軍，巴西五度捧起大力神盃是歷來之最，烏拉圭在一九三○、一九五○年兩度稱霸、法國則增在一九九八年以地主國之姿奪冠；而比利時隊史最佳成績為一九八六年拿下第四，也是唯一一次晉級四強。

下半區全是歐洲隊伍，僅英格蘭曾在一九六六年奪下金盃。「三獅軍團」本屆原本不被看好，卻一路殺進八強，因十六強輸給比利時而在淘汰賽避開巴西、法國等強隊，晉級之路相對有利。英格蘭八強的對手瑞典，則是相隔廿四年再進八強，歷屆也僅在一九五八年闖進決賽，但不敵巴西收亞軍。

地主隊俄羅斯在十六強擊沉「無敵艦隊」西班牙，首度以「俄羅斯」之名晉級八強，也是本屆八強最出乎預料的一席，成為史上世界排名（七十）最低的八強球隊，下一戰將碰上同屬本屆「黑馬」的克羅埃西亞。

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