世足8強賽打溫情牌 烏拉圭向法國格里茲曼喊話

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-03 12:39 用LINE傳送

法國射手格里茲曼和烏拉圭兩名球員高汀與希梅內斯是好友。 美聯社

烏拉圭 將在世足8強賽與法國 隊正面交鋒，今天他們向法國射手格里茲曼 （Antoine Griezmann）打出溫情牌，希望他在比賽時不要忘記自己是「半個」烏拉圭人。

效力西甲球隊馬德里競技的格里茲曼，不僅與烏拉圭隊長高汀 （Diego Godin）和希梅內斯（Jose Maria Gimenez）是隊友，還是高汀女兒的教父，好交情可見一斑。

而過去格里茲曼也曾多次對外透露對於烏拉圭的喜愛，並認為自己有著烏拉圭球員的特質， 「我非常喜歡烏拉圭與民眾，所以這讓對陣烏拉圭的比賽變得很特別，我身上有著一些烏拉圭的特點，像是我的球風與高汀和卡巴尼（Edison Cavani）相似，我們在場上從來不輕言放棄，希望盡全力幫助球隊。」

烏拉圭南德斯（Nahitan Nandez）也在記者會上趁機向葛里茲曼溫情喊話， 「他確實很像烏拉圭人，不論是場上還是場外的一舉一動都很有我們的風格；對他而言， 這場比賽肯定相當不同，希望他上到球場時仍會記得自己是『半個』烏拉圭人。」

葛里茲曼在世足賽靠著12碼罰球留下兩次進球紀錄，在法國隊陣中進球數僅次於姆巴佩（Kylian Mbappe），反觀烏拉圭在16強賽有梅開二度表現的卡瓦尼 ，卻在比賽後段因左小腿拉傷退場，雖然一度傳出他可能因此缺席與法國的8強賽，但烏拉圭足協今天表示，卡瓦尼肌肉並沒有撕裂的狀況，但能否趕上與法國之戰仍是未知數。