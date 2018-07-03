J羅、凱恩世足金靴雙俠對陣 哥國放話死守凱恩

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-03 10:39 用LINE傳送

被視為爭冠熱門的英格蘭，4日凌晨2時在16強淘汰賽遭遇H組龍頭哥倫比亞，迎來真正考驗， 雙方過去5度交手，英格蘭3勝2和未曾吞敗，尋求睽違12年重返世足8強席位。兩隊都有「金靴」好手坐鎮，目前金靴榜居冠的英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）槓上上屆金靴得主「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez），讓這場對決增添看頭。

英格蘭在前一次挺進8強已經是2006年，當時藉貝克漢（David Beckham）的自由球勇闖8強。本屆「三獅軍團」晉級路平坦，面對突尼西亞、巴拿馬輕騎過關，小組賽最末役碰上比利時更選擇輕鬆打，讓8名先發主力休息，以分組第2避開勁敵環伺的上半籤表，若16強勝出，8強就能避開5屆冠軍巴西，對戰瑞典、瑞士勝方譜寫4強之路。

英格蘭的如意算盤得先過了哥倫比亞才算數，「三獅軍團」過去3度碰頭南美洲國家全勝， 不僅對戰擁有優勢，效力英超熱刺的中場阿里（Dele Alli ）也將歸隊，為英格蘭再打強心針。

教頭邵斯蓋特（Gareth Southgate）信心滿滿，「上回淘汰賽贏球已經是12年前，這是我們拚佳績的最佳機會，全隊都蓄勢待發。」

J羅、凱恩 金靴雙俠對陣

「J羅」在上屆領軍哥倫比亞直闖8強才敗給巴西，儘管本屆小腿傷勢纏身，對英格蘭出賽尚未明朗，但對波蘭一役送出兩助攻，「黃金左腳」威力仍不容小覷，明晨若能出賽，前後任金靴對決引人期待。

24歲英格蘭隊長凱恩，目前以5顆進球高居進球榜龍頭，哥倫比亞22歲桑切斯（Davinson Sanchez）放話要以體力、速度死守，「他是世界最頂尖的射手之一，我們都知道凱恩擁有改變世足賽的能力，如果你夠有經驗，也代表你有點年紀了。」