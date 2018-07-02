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面對PK戰 日本還沒練、英格蘭有信心

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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世足賽一天內兩場PK大賽。 美聯社
世足賽一天內兩場PK大賽。 美聯社
本屆世界盃首次出現PK決勝負，而且還一天兩場，接下來出賽球隊更需繃緊神經，不過日本總教練西野朗大方表示，自家球隊沒在練罰球，世界盃PK戰還沒贏過的英格蘭則早已對球員做好心理建設。

西野朗不讓球員練PK罰球，原因是在練習中難以重現比賽時一球決勝負的高壓情境，「當進入PK階段，局勢會非常緊張，所以我不認為平常練習這個會有效，球員的精神狀態不是靠訓練能解決的，我們其實沒練過。」

日本明天凌晨二時將展開16強首戰，面對「歐洲紅魔」比利時，西野朗希望比賽在正規時間就結束，不過也已準備好PK時負責罰球的名單。

日本2010年世界盃就曾在PK戰敗下陣來，當時在16強戰對上巴拉圭，雙方以0：0進入PK戰，日本因駒野友一的罰球打中左邊門楣上彈出，最終飲恨遭淘汰。

英格蘭近7次國際大賽進入PK戰，其中只贏一次，世界盃3次戰到PK全敗，球隊也對此特別加強，總教練紹斯蓋特（Gareth Southgate）3月起就開始讓球隊練習12碼，並透過心理測驗考量要由誰負責罰球。

英格蘭中場林加德（Jesse Lingard）表示，球隊雖然還沒定出罰球人選，不過全隊的心態都已準備好面對PK戰，「我們平常練習就在做罰球訓練，不過要由哪5個人罰還沒決定，大家都有信心接下這個任務。」

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