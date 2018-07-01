16強賽想贏比利時 吉田麻也：要有一些運氣

聯合報 記者藍宗標╱即時報導 2018-07-01 17:49 用LINE傳送

吉田麻也。 歐新社 日本隊史第3次踢進世足賽16強，3日凌晨兩點對決比利時，效力英超南安普敦隊的29歲後衛吉田麻也深知，這批號稱比利時黃金世代的球員絕不好惹，想贏球要靠團隊戰力，也要有球運，他說：「生活總是需要運氣，足球也是生活的一部分。」

日本2002、10年都在16強賽止步，今年再拚8強，面對分組賽3連勝晉級的比利時，全隊壓力不小；吉田表示，闖進8強是全隊最大目標，也是自己的夢想，若能擊敗比利時不但美夢成真，也是日本足壇的一大步。

比利時4年前在8強賽不敵阿根廷，未能締造隊史第2次闖進4強紀錄，目前同在英超踢球的阿扎爾（Eden Hazard）、德布勞內（Kevin De Bruyne）、盧卡庫（Romelu Lukaku）、孔帕尼（Vincent Kompany）都是吉田熟悉的面孔，他說：「面對這些擁有才能的好手，日本一定要靠團體戰力，才有辦法取勝。」

吉田認為，若是一對一，日本絕對不是比利時的對手，但從團體看來，仍有機會改變戰況，希望對比利時之戰有效發揮團隊戰力。

他說：「我會提供隊友一些建議，但他們都知道，這場16強賽真的不好應付。」